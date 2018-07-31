Украина выплатила за полгода по долгам 160 млрд

За шесть месяцев 2018 года Минфин привлек в госбюджет почти 87 миллиардов гривен новых кредитов.

Украина выплатила почти шесть миллиардов долларов с начал года depositphotos.com

За первое полугодие Министерство финансов в рамках погашения госдолга 104,725 млрд грн, в том числе по внешнему – 23,764 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Читай также: Международные резервы Украины вновь сократились Помимо этого, Минфин выплатил 55,393 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.

В то же время, министерство привлекло в госбюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,851 млрд грн, в том числе внешних – 2,7 млрд грн.

Ранее сообщалось о том, что госдолг Украины незначительно сократился.