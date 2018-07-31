Украина выплатила за полгода по долгам 160 млрд
За шесть месяцев 2018 года Минфин привлек в госбюджет почти 87 миллиардов гривен новых кредитов.
За первое полугодие Министерство финансов в рамках погашения госдолга 104,725 млрд грн, в том числе по внешнему – 23,764 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.
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Помимо этого, Минфин выплатил 55,393 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.
В то же время, министерство привлекло в госбюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,851 млрд грн, в том числе внешних – 2,7 млрд грн.
Ранее сообщалось о том, что госдолг Украины незначительно сократился.
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и тут же!!!!! - За шесть месяцев 2018 года Минфин привлек в госбюджет почти 87 миллиардов гривен новых кредитов
На мой взгляд поeбeнь какая-то получается...
Тогда было бы понятно, чего курс так скачет