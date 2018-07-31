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Украина выплатила за полгода по долгам 160 млрд

Комментариев: 2
За шесть месяцев 2018 года Минфин привлек в госбюджет почти 87 миллиардов гривен новых кредитов.
Украина выплатила почти шесть миллиардов долларов с начал года
Украина выплатила почти шесть миллиардов долларов с начал года
depositphotos.com

За первое полугодие Министерство финансов в рамках погашения госдолга 104,725 млрд грн, в том числе по внешнему – 23,764 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

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Помимо этого, Минфин выплатил 55,393 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.

В то же время, министерство привлекло в госбюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,851 млрд грн, в том числе внешних – 2,7 млрд грн.

Ранее сообщалось о том, что госдолг Украины незначительно сократился.

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Теги: Украина, кредиты, Минфин, долги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.07.2018, 17:02
Оценка:  0
гость
А можно все же в баксах или евро? Если речь про выплату внешнего долга... а то так грандиозно звучит.

и тут же!!!!! - За шесть месяцев 2018 года Минфин привлек в госбюджет почти 87 миллиардов гривен новых кредитов
На мой взгляд поeбeнь какая-то получается...
WTF2wtf    31.07.2018, 16:42
Оценка:  +2
WTF2wtf
За последнюю неделю были большие выплаты?
Тогда было бы понятно, чего курс так скачет
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