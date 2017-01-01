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Порошенко подписал закон о маркировке органических продуктов

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Закон определяет основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.
Президент подписал закон, которым установлены основные требования к органическому производству
Президент подписал закон, которым установлены основные требования к органическому производству
depositphotos.com

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон “Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции“, сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что реализация норм закона обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством ЕСв сфере производства и обращения органических продуктов. Закон будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

Также устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции.

Кроме того, определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут вырасти цены на продукты питания.

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Теги: Украина, Евросоюз, продукты, Порошенко, пища, продукты питания, органика, Петр Порошенко, маркировка, качество продукции
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Источник: korrespondent.net

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