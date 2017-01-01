Денег на выплаты пенсий хватит - Минфин

Глава министерства заверила, что в госбюджете достаточно средств для финансирования пенсий в 2018 году в полном объеме.

Проблем с пенсиями не будет, обещают в Минфине depositphotos.com

У Украины хватит денег для выплаты пенсий в 2018 году. Об этом в понедельник заявила и. о. министра финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала 112 Украина.

Читай также: ПФУ до конца года может не хватить 12 млрд - СМИ "Бюджет всегда строится на базе утвержденных макропоказателей и макропоказатели включали ту минимальную зарплату, которая действует, начиная с 1 января 2018 года. Без повышения минимальной зарплаты у нас все равно должно быть все в порядке с Пенсионным фондом. Мы этот вопрос контролируем фактически ежедневно. Есть поручение премьер-министра и все пенсии будут профинансированы в полном объеме", - сказала Маркарова.

Она заверила, что сейчас Минфин работает с Пенсионным фондом и Минсоцполитики, чтобы исправить определенные пробелы в планировании.

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"Пенсионный фонд дефицитный и 139 млрд дефицита в этом году заложено в государственный бюджет и мы его финансируем вовремя, ежемесячно, для того, чтобы покрыть разницу между поступлениями по единому социальному взносу и теми выплатами, которые согласно графику Пенсионный фонд должен совершать. С нашей стороны все выплаты были осуществлены вовремя", - подчеркнула и. о. главы Минфина.

Маркарова отметила, что пока речь не идет о пересмотре статей бюджета на 2018 год.

Отметим, за полгода собственные доходы Пенсионного фонда превысили 95 миллиардов гривен, что на 8% больше прогнозов.

Ранее сообщалось о том, когда украинцам выплатят пенсии.