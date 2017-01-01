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Курс валют на 31 июля: НБУ укрепил гривну

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Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 13 копеек – до 26,87 грн/долл, курс покупки вырос на 12 копеек до 26,83 грн/долл.
НБУ укрепил гривну, но на межбанке она подешевела
НБУ укрепил гривну, но на межбанке она подешевела
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 31 июня 2018 года повысил курс гривны более чем на полкопейки – до 26,75 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 30 июля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2675,5214 гривны (-0,6292);

– 100 евро – 3126,0792 гривны (+15,0541);

– 10 российских рублей – 4,2617 (+0,012).

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 13 копеек – до 26,87 грн/долл, курс покупки вырос на 12 копеек до 26,83 грн/долл. Торговый оборот составил $291,9 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $585,04 млн.

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Источник: korrespondent.net

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