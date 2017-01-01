Курс валют на 31 июля: НБУ укрепил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 13 копеек – до 26,87 грн/долл, курс покупки вырос на 12 копеек до 26,83 грн/долл.

Национальный банк Украины на 31 июня 2018 года повысил курс гривны более чем на полкопейки – до 26,75 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 30 июля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2675,5214 гривны (-0,6292);

– 100 евро – 3126,0792 гривны (+15,0541);

– 10 российских рублей – 4,2617 (+0,012).

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 13 копеек – до 26,87 грн/долл, курс покупки вырос на 12 копеек до 26,83 грн/долл. Торговый оборот составил $291,9 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $585,04 млн.