Курс валют на 1 августа: гривна ускорила падение

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 10 копеек – до 26,97 грн/долл, курс покупки вырос на 9 копеек до 26,92 грн/долл.

Национальный банк Украины на 1 августа 2018 года повысил курс гривны более чем на 11 копеек – до 26,86 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 31 июля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2686,6717гривны (+11,1503);

– 100 евро – 3153,0779 гривны (+26,9987);

– 10 российских рублей – 4,3090 (+0,0473).

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 10 копеек – до 26,97 грн/долл, курс покупки вырос на 9 копеек до 26,92 грн/долл. Торговый оборот составил $442,08 млн, тогда как в предыдущий рабочий день – $291,9 млн.