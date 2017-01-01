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Турция увеличила на треть доходы от туризма

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Больше всего туристов в Турцию прибыло из России – 2,38 млн, что превышает показатель прошлого года на 40%.
За шесть месяцев Турцию посетили 16 млн туристов
За шесть месяцев Турцию посетили 16 млн туристов
depositphotos.com

Доходы сферы туризма Турции в первом полугодии достигли 11,5 млрд долларов, что на 31% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на данные Министерство культуры и туризма Турции во вторник, 31 июля.

За шесть месяцев Турцию посетили 16 млн туристов, что на 30,4% больше, чем в прошлом году.

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Больше всего туристов в Турцию прибыло из России – 2,38 млн, что превышает показатель первого полугодия 2017 года на 40,56%. Далее по числу посетивших Турцию туристов следуют Германия (1,56 млн), Иран (1,142 млн), Грузия (1,049 млн) и Болгария (987 тысяч).

В июне нынешнего года больше всего туристов в Турцию прибыло из России, Германии и Великобритании.

Ранее сообщалось о том, где отдохнут и сколько потратят народные депутаты.

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Теги: туризм, Турция, туристы, доходы, русские туристы
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Источник: korrespondent.net

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