США введут новые пошлины на товары из Китая – СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая на 200 млрд долларов.
Власти США намерены ввести 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
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Ранее президент США Дональд Трамп планировал ввести пошлины в 10% на расширенный список китайских товаров и услуг, однако в Белом доме сочли такие меры недостаточными.
Напомним, в июле США установили пошлины 25% на общую сумму в 50 млрд долларов на импорт некоторых китайских товаров. Позже Китай ввел ответные меры, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%.
Ранее сообщалось о том, что США грозят санкциями участникам Северного потока-2.
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