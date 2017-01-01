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США введут новые пошлины на товары из Китая – СМИ

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая на 200 млрд долларов.
США готовы ввести новые пошлины на китайские товары
США готовы ввести новые пошлины на китайские товары
depositphotos.com
Власти США намерены ввести 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

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Ранее президент США Дональд Трамп планировал ввести пошлины в 10% на расширенный список китайских товаров и услуг, однако в Белом доме сочли такие меры недостаточными.

Напомним, в июле США установили пошлины 25% на общую сумму в 50 млрд долларов на импорт некоторых китайских товаров. Позже Китай ввел ответные меры, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%.
 
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Теги: США, Китай, Пошлины, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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