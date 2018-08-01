Швеция выделила Украине $380 тысяч на реформы

Правительство Швеции оказывает финансовую поддержку для украинского объединения общественных организаций и экспертов Реанимационный пакет реформ (РПР).

В среду, 1 августа, правительство Швеции предоставит Украине 380 тысяч долларов дополнительной финансовой поддержки реформ. Об этом сообщает Европейская правда.

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Отмечено, что правительство Швеции выделило средства финансовой поддержки для украинского объединения общественных организаций и экспертов Реанимационный пакет реформ (РПР) на 12 месяцев. Это должно помочь в содействии дальнейших реформ и развития гражданского общества в Украине.

Посольство Швеции отмечает, что РПР успел себя зарекомендовать как надежный партнер и продемонстрировал эффективную модель сотрудничества власти и общественности в обеспечении демократических преобразований в Украине. Именно поэтому Швеция решила продолжить свою поддержку этой организации.

Ожидается, что за следующий год РПР получит юридический статус, а дальнейшее финансирование будет направляться непосредственно организации.

Напомним, решение Европейского союза о выделении Украине одного миллиарда евро займов макрофинансовой помощи в понедельник, 9 июля, вступило в силу.