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Швеция выделила Украине $380 тысяч на реформы

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Правительство Швеции оказывает финансовую поддержку для украинского объединения общественных организаций и экспертов Реанимационный пакет реформ (РПР).
Правительство Швеции предоставит Украине 380 тысяч долларов дополнительной финансовой поддержки реформ
Правительство Швеции предоставит Украине 380 тысяч долларов дополнительной финансовой поддержки реформ
depositphotos.com

В среду, 1 августа, правительство Швеции предоставит Украине 380 тысяч долларов дополнительной финансовой поддержки реформ. Об этом сообщает Европейская правда.

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Отмечено, что правительство Швеции выделило средства финансовой поддержки для украинского объединения общественных организаций и экспертов Реанимационный пакет реформ (РПР) на 12 месяцев. Это должно помочь в содействии дальнейших реформ и развития гражданского общества в Украине.

Посольство Швеции отмечает, что РПР успел себя зарекомендовать как надежный партнер и продемонстрировал эффективную модель сотрудничества власти и общественности в обеспечении демократических преобразований в Украине. Именно поэтому Швеция решила продолжить свою поддержку этой организации.

Ожидается, что за следующий год РПР получит юридический статус, а дальнейшее финансирование будет направляться непосредственно организации.

Напомним, решение Европейского союза о выделении Украине одного миллиарда евро займов макрофинансовой помощи в понедельник, 9 июля, вступило в силу.

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Теги: деньги, Швеция, финансы, помощь, реформа, реформы, финансирование, реформы государства, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.08.2018, 11:19
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и под какие% этот КРЕДИТ для подкормки гнилого элемента? в развитие промышленности и сельского хозяйства все одно ни гроша не упадет!
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