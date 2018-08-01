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Минимум с 2014 года. Казна Украины почти опустела

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На Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен - это худший показатель с января 2014 года.
Год назад на ЕКС средств было в 22 раза больше
Год назад на ЕКС средств было в 22 раза больше
depositphotos.com

Остатки средств на Едином казначейском счете к началу августа снизились до уровня января 2014 года и составили 1,99 млрд грн. Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба Казначейской службы.

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За июль остатки средств сократились на 78,7% с 9,388 млрд гривен до 1,995 млрд гривен. 

Год назад на ЕКС средств было в 22 раза больше – 44,06 млрд грн, за июль-2017 они сократились на 1,07 млрд грн.

Схожий с нынешним уровень средств на ЕКС наблюдался в январе-2014, когда этот показатель составлял 1,73 млрд грн, увеличившись по сравнению с декабрем 2013 года на 0,54 млн грн.

За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Согласно данным Национального банка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле этого года уменьшились на 1,01 млрд грн и составили 45,35 млрд грн.

Ранее сообщалось о том, что за полгода дефицит госбюджета составил 10 млрд гривен.

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Теги: бюджет, деньги, единый налог, казначейство, Госказначейство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Влад  (аноним)  01.08.2018, 14:20
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Влад
Это результат 144-х реформ?
гость  (аноним)  01.08.2018, 13:47
Оценка:  -1
гость
дальше будет только хуже - кредиты задерживают, а по долгам надо платить! Ну что наскакали как говориться!
korvin_ral    01.08.2018, 13:59
Оценка:  0
korvin_ral
По каким долгам ?
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