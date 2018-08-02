Украинцы стали больше покупать новые авто

Лидером продаж в июле стали автомобили марки Renault. На втором месте оказалась японская марка Toyota. А самым популярным автомобилем месяца стал KIA Sportage.

В июле увеличилось количество регистраций легковых авто. Всего было зарегистрировано 6,7 тысячи автомобилей. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

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Отмечается, что по сравнению с июлем 2017 года количество регистраций выросло на 4%. А относительно предыдущего месяца рост составил почти 3%.

Чаще всего в прошлом месяце регистрировались автомобили марки Renault - 725 шт. Это на 12% больше чем годом ранее.

Второй по объемам реализации стала японская марка Toyota, повторяя свой результат годичной давности - 723 машины.

На третьем месте Skoda. Свои первые номера получили 503 автомобиля этой марки, или на 3 авто больше, чем в июле 2017 года.

Четвертая позиция у Nissan, который закончил месяц с показателем 465 авто. В результате, Nissan увеличил свои июльские продажи на 25 процентов

Замыкает пятерку лидеров Hyundai. Спрос на эту марку в Украине вырос на 51% и составил 451 автомобиль.

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Также в ТОП-10 июля вошли такие автомобильные марки как: KIA - 438 авто (-10%); Volkswagen - 434 авто (-9%); Ford - 307 авто (+18%); Suzuki - 261 авто (+16%) и Mazda - 233 авто (-18%).

Самым популярным автомобилем месяца стал KIA Sportage. На этой модели в июле свой выбор остановил 301 покупатель.

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