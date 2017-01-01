Взломают и потребуют деньги: как работают украинские хакеры - СМИ

Эксперты опасаются того, что хакеры могут активизироваться во время предвыборной кампании.

Хакеры требуют у своих жертв выкуп в размере 5-15 тысяч долларов depositphotos.com

В Нацполиции заявили о поимке группы хакеров и Интернет-мошенников, которые взламывали в соцсетях учетные записи политиков, судей. Эксперты опасаются, что технология взлома с последующим шантажом или дискредитацией будет одной из наиболее применяемых технологий в ходе грядущей кампании.

Об этом сообщают Вести.

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Группа, члены которой, по сообщению Нацполиции, работали в одной “публичной компании“ из Днепропетровской области, занималась вымогательством денег у политиков.

“Среди жертв мошенников ряд судей (Шевченковского и Печерского райсудов Киева), депутаты Дмитрий Святаш, Сергей Власенко, Григорий Шверк, мэр Киева Виталий Кличко, телеканал “Интер“, - перечислили в сообщении. - Также группа может быть причастна к взлому переписки Минобороны в 2016 году“. “Сейчас дело в производстве Шевченковского райуправления Нацполиции, и следствие по нему еще идет, поэтому детально описать ситуацию пока не могу. Но обращений граждан о взломе учетных записей и почтовых серверов довольно много - каждый день обращаются, - рассказал глава Департамента киберполиции Сергей Демедюк. - В большинстве случаев взлом определяется уже тогда, когда злоумышленники начинают шантаж, вымогают деньги за данные, которые получили с их учетных записей - иногда просят деньги за возвращение доступа. Суммы зависят от “веса“ информации, которую хотят продать шантажисты“.

В случае с депутатами вес таких данных выше в разы. В предложении выкупить информацию у таких шантажистов могут фигурировать суммы в $5-15 тыс.

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О взломе своих страниц за последние 1,5-2 года заявляли нардепы Юлия Тимошенко, Сергей Кивалов, глава Генштаба Виктор Муженко, экс-топ менеджер Укрзализныци Войцех Бальчун. Летом 2016-го сломали страницу Олега Ляшко.

Вместе с тем, доказать, что переписка действительно принесла вред, непросто.

“Следствие ведет исключительно Управление полиции по киберпреступности, они делают техническую экспертизу - когда, с какого IP-адреса и что именно было разослано. Лингвистическая экспертиза устанавливает значение слов: например, “замочить“ - намек или прямая угроза. И третья, психологическая, определяет, был ли ущерб - а цена вопроса велика: каждый репост сообщения со взломанной страницы может тянуть за собой штраф в 50 тыс грн“, - рассказал адвокат Иван Либерман.

Санкция по ст.361 УК предусматривает наказание в 3-5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, как воруют деньги с банковских карт украинцев.