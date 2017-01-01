Парубий подписал закон о выделении шахтерам 1,4 млрд
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о надлежащем финансовом обеспечении государственного сектора угольной промышленности. Об этом спикер написал в Тwitter.
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“Сегодня подписал Закон о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2018 год“ относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли № 8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись президенту“, – говорится в сообщении.
Сьогодні підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі #8362 ,якого так чекають наші шахтарі. Невідкладно направив його на підпис Президенту @poroshenko— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 августа 2018 г.
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