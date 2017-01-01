Парубий подписал закон о выделении шахтерам 1,4 млрд

Глава украинского парламента безотлагательно направил закон на подпись президенту Петру Порошенко.

Шахтеры вышли на митинг под Радой 5 июля depositphotos.com

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о надлежащем финансовом обеспечении государственного сектора угольной промышленности. Об этом спикер написал в Тwitter.

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“Сегодня подписал Закон о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2018 год“ относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли № 8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись президенту“, – говорится в сообщении.