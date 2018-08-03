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НБУ продал $100 млн для поддержания гривны

Комментариев: 2
Нацбанк не смог удовлетворить все заявки на покупку валюты. Курс гривны на межбанке поднялся до 27,0123 грн/$1.
НБУ пытается стабилизировать гривну
НБУ пытается стабилизировать гривну
depositphotos.com

Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты удовлетворил 35 заявок на сумму $100 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Всего на аукцион объемом до $100 млн было подано 44 заявки на общую сумму $124,2 млн по курсу от 26,95 грн/$1 до 27,0101 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 27 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 грн/$1.

По данным НБУ, справочное значение курса гривны к доллару в этот день на 12:00 составило 27,0123 грн/$1.

Ранее сообщалось о том, что можно купить на минимальную зарплату в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.08.2018, 14:46
Оценка:  0
гость
искуственные манипуляции в ожидании очередного транша мвф...
гость  (аноним)  03.08.2018, 14:18
Оценка:  +1
гость
Блин, он с начала года намного больше валюты скупит, пытаясь удерживать национальную валюту от укрепления.
Не вписывалось укрепление гривны в корявые прогнозы этого НБУ
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