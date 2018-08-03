НБУ продал $100 млн для поддержания гривны

Нацбанк не смог удовлетворить все заявки на покупку валюты. Курс гривны на межбанке поднялся до 27,0123 грн/$1.

Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты удовлетворил 35 заявок на сумму $100 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Читай также: Доллар в Украине превысил 27 гривен

Всего на аукцион объемом до $100 млн было подано 44 заявки на общую сумму $124,2 млн по курсу от 26,95 грн/$1 до 27,0101 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 27 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 грн/$1.

По данным НБУ, справочное значение курса гривны к доллару в этот день на 12:00 составило 27,0123 грн/$1.

Ранее сообщалось о том, что можно купить на минимальную зарплату в Украине.