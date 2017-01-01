Курс валют на 3 августа: гривну опустили ниже психологической отметки

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 4 копейки – до 27,04 грн/долл, курс покупки вырос на 2,5 копейки до 27,01 грн/долл.

Национальный банк Украины на 3 августа 2018 года понизил курс гривны почти на 5 копеек – до 27,01 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 2 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2701,1867 гривны (+4,9737);

– 100 евро – 3137,9686 гривны (-15,5221);

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 4 копейки – до 27,04 грн/долл, курс покупки вырос на 2,5 копейки до 27,01 грн/долл.