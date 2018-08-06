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Суд отклонил иск сына Януковича к НБУ на 1,6 млрд

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Александр Янукович требовал возместить убытки, понесенные им в связи с выводом с рынка ВБР.
Верховный суд отклонил иск Александра Януковича к Нацбанку
Верховный суд отклонил иск Александра Януковича к Нацбанку
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Верховный Суд подтвердил выводы судов предыдущих инстанций относительно безосновательности исковых требований Александра Януковича к Национальному банку о возмещении убытка в размере 1,6 млрд грн. Соответствующее решение суд принял 20 июня, сообщается на сайте НБУ в пятницу.

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Соответственно, кассационная жалоба Януковича-младшего осталась без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда Киева от 6 марта 2018 года и решение Печерского райсуда Киева от 14 ноября 2017 года - без изменений.

Александр Янукович требовал возместить убытки, понесенные им в связи с выводом с рынка ВБР. По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал причины, обвалившие гривну.

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Теги: банки, НБУ, Верховный Суд, Янукович-младший, Александр Янукович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.08.2018, 12:39
Оценка:  0
гость
Значит надо обращаться в европейские суды... Ведь Украина очень их полюбила, не правда ли?
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