Суд отклонил иск сына Януковича к НБУ на 1,6 млрд

Александр Янукович требовал возместить убытки, понесенные им в связи с выводом с рынка ВБР.

Верховный Суд подтвердил выводы судов предыдущих инстанций относительно безосновательности исковых требований Александра Януковича к Национальному банку о возмещении убытка в размере 1,6 млрд грн. Соответствующее решение суд принял 20 июня, сообщается на сайте НБУ в пятницу.

Читай также: Нацбанк продал на аукционе еще $50 млн Соответственно, кассационная жалоба Януковича-младшего осталась без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда Киева от 6 марта 2018 года и решение Печерского райсуда Киева от 14 ноября 2017 года - без изменений.

Александр Янукович требовал возместить убытки, понесенные им в связи с выводом с рынка ВБР. По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал причины, обвалившие гривну.