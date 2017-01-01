Курс валют на 6 августа: гривна снова подешевела

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на девять копеек – до 27,13 грн/долл, курс покупки также вырос на девять копеек до 27,10 грн/долл.

Национальный банк Украины на 6 августа 2018 года понизил курс гривны более чем на 8 копеек – до 27,09 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2709,2701гривны (+8,0834);

– 100 евро – 3139,5022 гривны (+1,5336);

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на девять копеек – до 27,13 грн/долл, курс покупки также вырос на девять копеек до 27,10 грн/долл.