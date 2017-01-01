В Украине стало больше экспортеров продуктов

Около 300 украинских предприятий имеют право экспорта в страны Евросоюза, из них – 109 производители пищевых продуктов.

Количество украинских предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, выросло с 690 в октябре 2017 года до 836 – по состоянию на начало июля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на директора департамента Бориса Кобаля.

Читай также: Украина установила рекорд по экспорту яблок "За последние девять месяцев благодаря совместным усилиям государства и бизнеса произошло расширение географии экспортных поставок продукции нашего государства и увеличено количество предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, с 690 в октябре 2017 году до 836 в начале июля 2018 года", – отметил Кобаль.

Он добавил, что 289 украинских предприятий сейчас имеют право экспорта в страны ЕС, из них – 109 производителей пищевых продуктов, в том числе мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе работают более 10 тысяч компаний из Украины. А объем экспорта украинских товаров в ЕС за первые пять месяцев текущего этого года составил 8,2 млрд долларов. В прошлом году объем экспорта в ЕС впервые превысил уровень 2013 и 2014 годов.