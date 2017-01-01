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В Украине стало больше экспортеров продуктов

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Около 300 украинских предприятий имеют право экспорта в страны Евросоюза, из них – 109 производители пищевых продуктов.
Украина активно экспортирует молочную продукцию
Украина активно экспортирует молочную продукцию
depositphotos.com

Количество украинских предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, выросло с 690 в октябре 2017 года до 836 – по состоянию на начало июля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на директора департамента Бориса Кобаля.

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"За последние девять месяцев благодаря совместным усилиям государства и бизнеса произошло расширение географии экспортных поставок продукции нашего государства и увеличено количество предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, с 690 в октябре 2017 году до 836 в начале июля 2018 года", – отметил Кобаль.

Он добавил, что 289 украинских предприятий сейчас имеют право экспорта в страны ЕС, из них – 109 производителей пищевых продуктов, в том числе мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе работают более 10 тысяч компаний из Украины. А объем экспорта украинских товаров в ЕС за первые пять месяцев текущего этого года составил 8,2 млрд долларов. В прошлом году объем экспорта в ЕС впервые превысил уровень 2013 и 2014 годов.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, продукты, экспорт, продукты питания
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Источник: korrespondent.net

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