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Верховная Рада закупила муку вдвое дороже рыночной цены - СМИ

Комментариев: 4
Килограмм муки для столовой Верховной Рады обойдется в 15 гривен - вдвое дороже, чем на рынке.
Нардеп обедает в столовой Верховной Рады
Нардеп обедает в столовой Верховной Рады
Сергей Каплин в Facebook

На закупку пшеничной муки высшего сорта для столовой Верховной Рады потратят 300 тысяч гривен. Это означает, что килограмм муки обойдется в 15 гривен - вдвое дороже, чем на рынке, передают Наші гроші.

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Отмечено, что соответствующий тендер прошел 9 июля. Его выиграла компания ООО Фудс Компани Лтд. Она обязуется поставить продукты на 720 тысяч гривен: мука, крахмал, крупы, макароны и готовое тесто.

Предполагается, что товар будут оплачивать в течение двух недель после поставки. Победитель подал сертификат качества на пшеничную муку высшего сорта производства филиала Кролевецкий комбинат хлебопродуктов.

В то же время отмечается, что на сайте самой Фудс Компани Лтд Кролевецкая пшеничная мука высшего сорта продается вдвое дешевле - по 385 гривен за 50-килограммовый мешок, или по 7,7 грн/кг. В открытых источниках цены на муку высшего сорта не превышают 8 гривен/кг.

 

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Как сообщается, киевской Фудс Компани Лтд владеют киевляне Леонид Моруженко и Наталья Вивденко. По данным издания, в этом году фирма получила два подотряда с парламентской столовой на 321 тысячу гривен, а в 2016 году - один подряд от территориального центра соцобслуживания Святошинского района Киева на две тысячи гривен.

Единственный конкурент на торгах ООО Люксспецметалопоставка не загрузил ни одного документа. К тому же никто не снижал цену в ходе аукциона.

Директором парламентской столовой является Николай Бобренко. Его жена Алла Долгопят работала и считалась соучредителем в ООО Бениш Джи Пи Эс Украина. При Януковиче компания была крупнейшим поставщиком систем GPS-навигации для госсектора.

Ранее сообщалось о том, кто из чиновников активнее всего одалживает деньги.

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Теги: фото, госзакупки, Верховная Рада, тендер, сумма закупки, парламент, Мука, столовая, тендеры, закупка, государственные закупки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.08.2018, 14:38
Оценка:  0
гость
Зачем им 20 тонн муки ? что за бред
Irena    06.08.2018, 14:32
Оценка:  0
Irena
Зачем платить меньше...
SKELA    06.08.2018, 14:15
Оценка:  0
SKELA
ОТКАТА 150штук. Что пан Гройсман на это скажет??
maruk55    06.08.2018, 14:02
Оценка:  +1
maruk55
в открытую падлы мутят
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