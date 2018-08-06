Почему иностранцы едут лечиться в Украину

В Украине растет спрос на отечественную медицину среди иностранцев.

Ежегодно в Украине увеличивается количество частных клиник. В первую очередь, это стоматологические, дерматологические и репродуктивные центры.

Об этом сообщает UBR.ua.

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“В последние пару лет спрос со стороны иностранцев к нашей частной медицине увеличился процентов на 20 точно. Иностранцы приезжают из арабских стран, Африки и Европы лечить зубы. В Украине есть узкие спецы по гинекологии, хирургии, кардиохирургии, онкологии “, - рассказал сооснователь сети клиник “Доступный доктор“, директор Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

Несмотря на рост цен в частном секторе, стоимость медуслуг для иностранцев, в совокупности с высоким уровнем сервиса, остается привлекательной. Нашим людям в этом плане намного сложнее. Ведь по ряду услуг ценник поднялся сразу на треть.

“Все, кто пользовался медицинской помощью в частных заведениях почувствовали изменения цены. Где-то это было на 10%, а в некоторых случаях увеличение на 30%. “, - подметил глава правления Ассоциации частных медучреждений Украины, исполнительный директор Медцентра Св. Параскевы Дмитрий Левченко.

Почему подорожало лечение:

Девальвация гривны: к курсу доллара и евро привязана стоимость препаратов и расходных материалов. Повышение зарплат персоналу, который норовит ускользнуть работать за границу. Увеличение коммунальных тарифов. Рост цен на топливо (скорая помощь и вызов врача на дом).

Зачем едут иностранцы

К нашим врачам также активно едут. По ряду направлений украинские цены на медуслуги заметно уступают иностранным. Например, в Киеве ринопластика стоит до $2 тыс., в то время как в Германии - 3 тыс. евро, а в РФ - минимум в $3,5 тыс. И это интересно приезжим пациентам.

Прельщают иностранцев и расценки на нашу стоматологию. А вот к кому у нас почти не ездят - это к онкологам. Здесь все наоборот: украинцы все чаще отправляются заграницу, чтобы получить качественное лечение.

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Конечно, иностранцам подходит далеко не каждая украинская клиника. Они смотрят на то, чтобы у частного медцентра, во-первых, была международная сертификация (она есть далеко не всех). И, во-вторых, чтобы он соответствовал международным стандартам - иначе иностранная страховая компания просто не направит своего клиента туда на лечение (большинство иностранцев проходит лечение за средства страховщиков).

“JSI (Joint Commission International) сертификацию получить сложней всего - там порядка тысячи пунктов, которым клиника должна соответствовать. Со всеми подготовками, аудитами и пр. на это может уйти от 1,5 лет и $80-100 тыс“, - подметил замдиректор компании “МедЭксперт“, заместитель гендиректора по стратегическому планированию родильного дома “Лелека“ Вадим Зукин.

Ранее сообщалось о том, сколько лекарств закупило государство и что получили украинцы.