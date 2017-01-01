Доллар по 50: Чего стоит бояться украинцам

По словам эксперта, поддаваться панике не стоит, так как резкого обвала не будет.

С 20 чисел июля гривна постепенно “сдает“ позиции, постепенно приближаясь к 28 за доллар. Некоторые в соцсетях паникуют, мол, предыдущие обвалы валюты были в 1998 и 2008 годах, значит, близится нечто “страшное“.

Об этом сообщают Вести.

Эксперты разъясняют, что падение связано с выводом дивидендов из Украины нерезидентами и осени гривна может стабилизироваться.

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“Текущая девальвация связана с сочетанием целого ряда фактов – это вывод дивидендов и вывод ОВГЗ (облигации украинского внутреннего госзайма, – Ред.) нерезидентами и не очень благоприятная ситуация в металлургии на фоне роста нефтяных котировок. Это стало неудачным для гривны сочетанием факторов, которое было сложно предсказать. Эту ситуацию подкормили еще и возмещением НДС, – объясняет экономист Виталий Шапран. – К тому же сейчас пошел резкий спрос на наличном рынке. Все это вместе стало причиной.

Доллар по 50 – паника или реальность?

По словам Шапрана, опасаться резкого обвала национальной валюты не стоит. К началу осени спрос снизится и ситуация должна стабилизироваться. Эксперт развенчивает “страшилки” о том, что “зеленый” может вырасти в полтора-два раза.

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“Эту ликвидность рынок “пережует” через пару недель”. Все успокоится. А осенью мы будем смотреть на урожай и ценовую коньюнктуру.. Я уверен, что сейчас для резкой девальвации фундаментальных причин нет”, – говорит Шапран.

По его словам, третий квартал по платежному баллансу будет более благополучным, чем второй. Разумеется, роста гривне это не принесет, но стабильность установится.

“Тренд на конец лета – это плавная ревальвация, а к началу осени рынок перейдет в состояние штиля”, - уверен Шапран.

Транш МВФ – а если не договоримся?

Реальный обвал курса гривны возможен в том, случае, если договоренности с МВФ будут провалены. Ведь без сторонней помощи –силами бюджета – из нынешнего положения страна не выйдет, считает Виталий Шапран.

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“Отсутствие поддержки фонда в ситуации аналогичной с Турцией, в которой мы находимся, может обернуться для нас катастрофой. Это может развернуться в ряд непредсказуемых событий – некотролируемая инфляция, отсутствие роста ВВП. И фонд в этом тоже не заинтересован, ведь кризис в Украине может привести к кризису, который затронет другие страны восточной Европы. По моей информации, договор с МВФ будет подписан. Ведь правительство же тоже живет не на Луне. Они видят ситуацию, к чему срыв договоренностей привел наших соседей”, – считает экономист.

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