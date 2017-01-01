Курс валют на 7 августа: гривна замедлила падение

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на одну копейку – до 27,12 грн/долл, курс покупки также упал на копейку до 27,09 грн/долл.

Национальный банк Украины на 7 августа 2018 года понизил курс гривны почти на четыре копейки – до 27,13 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 6 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2713,1725 гривны (+3,9025);

– 100 евро – 3131.8150 гривны (-7,6872);

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже понизился на одну копейку – до 27,12 грн/долл, курс покупки также упал на копейку до 27,09 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, будет ли доллар в Украине стоить 50 гривен.