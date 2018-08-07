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В Украине подорожали строительные работы

Комментариев: 4
За год цены выросли почти на четверть. Больше всего подорожание коснулось сферы строительства инженерных сооружений.
Цены на строительные работы продолжают расти
Цены на строительные работы продолжают расти
depositphotos.com

В первом полугодии 2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на строительно-монтажные работы (СМР), выросли на 23,9%, сообщает Госстат.

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Отмечается, что больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений - на 27,5%, а также в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 25,4%.

В то же время, меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 21,5%.

При этом стоимость строительно-монтажных работ в июне 2018 года по сравнению с маем выросла на 0,5% (в мае стоимость по отношению к апрелю выросла на 1,2%). Наибольший рост цен в июне зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений - на 1,1%.

Напомним, Антимонопольный комитет  оштрафовал четыре фармкомпании за завышенные цены на лекарства.

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Теги: работа, цены, строительство, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  07.08.2018, 14:19
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гость
А зарплаты нищенские
гость  (аноним)  07.08.2018, 13:44
Оценка:  0
гость
сори не сюда а в тему про софу ротару ... ей чмок-чмок!
гость  (аноним)  07.08.2018, 13:43
Оценка:  0
гость
-юг ровесника не ищет и родни не признает! а если серьезно - любви все возрасты покорны... почему-то мужики старбени ангажируют женщин на 30 лет моложе себя, а женщинки не в праве? Сам 50 лет и всегда люблю это дело, главное аккуратно чтоб домой инфекцию не принести, и жену убедить что она лучше все
гость  (аноним)  07.08.2018, 13:34
Оценка:  0
гость
ну что поделать ...расценки по оплате гастербайтеров в России и Польше!
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