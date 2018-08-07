В Украине подорожали строительные работы

За год цены выросли почти на четверть. Больше всего подорожание коснулось сферы строительства инженерных сооружений.

В первом полугодии 2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на строительно-монтажные работы (СМР), выросли на 23,9%, сообщает Госстат.

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Отмечается, что больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений - на 27,5%, а также в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 25,4%.

В то же время, меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 21,5%.

При этом стоимость строительно-монтажных работ в июне 2018 года по сравнению с маем выросла на 0,5% (в мае стоимость по отношению к апрелю выросла на 1,2%). Наибольший рост цен в июне зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений - на 1,1%.

Напомним, Антимонопольный комитет оштрафовал четыре фармкомпании за завышенные цены на лекарства.