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НБУ: Трудовая миграция достигла угрожающего уровня

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Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане переведут в Украину 11,6 миллиардов долларов.
Все больше украинцев уезжают на заработки за рубеж
Все больше украинцев уезжают на заработки за рубеж
depositphotos.com
Масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающе уровня для будущего украинской экономики. Об этом написал в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Он напомнил, что в отчете за январь отмечалось, что доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет составляет 8%. 

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Данилишин отметил, что новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются военная агрессия, глубокий и затянувшийся экономический кризис, безработица. 

Он напомнил, что уровень безработицы среди экономически активного населения в I квартале этого года составил 9,7%, а среди населения трудоспособного возраста - 10%. И хотя эти показатели несколько лучше, чем за аналогичный период прошлого года, все же они свидетельствуют о том, что ситуация на отечественном рынке труда остается напряженной. Таким образом, нынешняя волна трудовой миграции украинцев, по сути, является неким предохранительным клапаном в условиях низких возможностей трудоустройства на достойные рабочие места на родине.

“Что касается снижения миграционных настроений, то мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что нужно применять комплексный подход, в частности: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест; укреплять институты власти; создавать условия для повышения уровня занятости; повышать производительность труда и экономики в целом. Для более эффективного регулирования миграции нам необходимо внедрять эти фундаментальные идеи“, - подчеркнул Данилишин.

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают украинцы в Италии.

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Теги: Украина, Трудовая миграция, зарплаты, украинцы, НБУ, заробитчане, экономика Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.08.2018, 17:41
Оценка:  +1
гость
очень скромно заявил... я сам из заробитчан и прикидываю так %30 трудоспособного населения Украины работают за бугром, по крайней мере в России 5-6 миллионов человек это точно, еще столько же в Европах!
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