В Украине дорожает бензин из-за падения гривны

Если доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина увеличивается на 85 копеек.

За неделю августа цены на бензин выросли на 50 копеек depositphotos.com

Из-за роста курса валют в Украине дорожают нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба Консалтинговой группы А-95.

Читай также: Почему в Украине подорожал бензин и чего ждать дальше - инфографика "В начале августа половина сетей АЗС в Украине повысила стоимость топлива в пределах 50 коп./л. В ближайшее время ожидается синхронизация цен на новых уровнях и в оставшихся сетях" - говорится в сообщении.

По их расчетам, если доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек тянет за собой поднятие цен в пределах 65 копеек за литр.

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"Около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту. Акциз на нефтепродукты установлен в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая", - сказал директор А-95 Сергей Куюн.

Отмечается, что в случае стабилизации курса гривны цены на топливо прекратят рост и могут вернуться к изначальным отметкам.

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