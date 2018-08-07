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В Украине дорожает бензин из-за падения гривны

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Если доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина увеличивается на 85 копеек.
За неделю августа цены на бензин выросли на 50 копеек
За неделю августа цены на бензин выросли на 50 копеек
depositphotos.com

Из-за роста курса валют в Украине дорожают нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба Консалтинговой группы А-95.

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"В начале августа половина сетей АЗС в Украине повысила стоимость топлива в пределах 50 коп./л. В ближайшее время ожидается синхронизация цен на новых уровнях и в оставшихся сетях" - говорится в сообщении.

По их расчетам, если доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек тянет за собой поднятие цен в пределах 65 копеек за литр.

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"Около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту. Акциз на нефтепродукты установлен в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая", - сказал директор А-95 Сергей Куюн.

Отмечается, что в случае стабилизации курса гривны цены на топливо прекратят рост и могут вернуться к изначальным отметкам.

Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро остается самым дешевым в мире.

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Теги: топливо, бензин, курс валют, курс гривны, курс доллара к гривне, падение гривны, нефтепродукты
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Источник: korrespondent.net

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