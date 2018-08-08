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Курс валют на 8 августа: НБУ укрепил гривну

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Курс доллара на межбанке в продаже упал на девять копеек – до 27,04 грн/долл, курс покупки также понизился на девять копеек до 27 грн/долл.
Гривна немного подросла после продолжительного снижения
Гривна немного подросла после продолжительного снижения
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 8 августа 2018 года повысил курс гривны более чем на 11 копеек – до 27,02 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 7 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2702,1054 гривны (-11,0671);

– 100 евро – 3134,9827 гривны (+3,1677);

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже понизился на девять копеек – до 27,04 грн/долл, курс покупки также упал на девять копеек до 27 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, будет ли доллар в Украине стоить 50 гривен.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.08.2018, 12:16
Оценка:  +2
гость
так в обменках доллар вчера копеек на 20 подешевел,
сегодня тоже копеек на 5 за пару часов снизился
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