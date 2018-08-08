Курс валют на 8 августа: НБУ укрепил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже упал на девять копеек – до 27,04 грн/долл, курс покупки также понизился на девять копеек до 27 грн/долл.

Национальный банк Украины на 8 августа 2018 года повысил курс гривны более чем на 11 копеек – до 27,02 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 7 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2702,1054 гривны (-11,0671);

– 100 евро – 3134,9827 гривны (+3,1677);

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже понизился на девять копеек – до 27,04 грн/долл, курс покупки также упал на девять копеек до 27 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, будет ли доллар в Украине стоить 50 гривен.