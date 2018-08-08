Импортный газ резко подорожал для Украины в июле

В июле Украина покупала газ по 288,82 долларов за тысячу кубометров, что на 9,1% дороже, чем в июне.

Импортный газ стоил Украине в июле почти 290 долларов за тысячу кобов depositphotos.com

В июле средняя стоимость газа, который импортировали украинские предприятия, выросла на 9,1% по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Читай также: Газпром сократил поставки в Европу через Украину и Беларусь В частности, по данным МЭРТ, украинские предприятия в июле импортировали газ по средней таможенной стоимости 7 593,75 грн или 288,82 долларов США за 1 тыс. куб. м. При этом в июне средняя цена составляла 6 960,18 грн или 266,35 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, в июле цена на газ выросла на 9,1%.

Ранее сообщалось о том, что Украина повысила тариф на хранение газа.