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Импортный газ резко подорожал для Украины в июле

Комментариев: 3
В июле Украина покупала газ по 288,82 долларов за тысячу кубометров, что на 9,1% дороже, чем в июне.
Импортный газ стоил Украине в июле почти 290 долларов за тысячу кобов
Импортный газ стоил Украине в июле почти 290 долларов за тысячу кобов
depositphotos.com

В июле средняя стоимость газа, который импортировали украинские предприятия, выросла на 9,1% по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

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В частности, по данным МЭРТ, украинские предприятия в июле импортировали газ по средней таможенной стоимости 7 593,75 грн или 288,82 долларов США за 1 тыс. куб. м. При этом в июне средняя цена составляла 6 960,18 грн или 266,35 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, в июле цена на газ выросла на 9,1%.

Ранее сообщалось о том, что Украина повысила тариф на хранение газа.

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Теги: газ, Минэкономики, Импорт, цена на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.08.2018, 14:22
Оценка:  0
гость
Не в тему: очередной вояка застрелился... Готов утешить вдову после сороковин, ну люблю я женщинок и все тут!
гость  (аноним)  08.08.2018, 14:06
Оценка:  +1
гость
От этих галицайских недоумков одни проблемы,у них уже генетически заложено сеять ненависть и разрушать,даже во благо себе.За четыре года ничего не создали,только развалили,везде у них кто то виноват.
гость  (аноним)  08.08.2018, 13:46
Оценка:  +1
гость
А может с Россией надо было дружить? И по чем сейчас газ собственного выдобудку?
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