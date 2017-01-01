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США анонсировали новые пошлины на товары из Китая

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Вторая партия мер вступит в силу 23 августа. Таможенные сборы в размере 25% затронут еще 279 китайских товаров на сумму 16 миллиардов долларов.
США вводят торговые пошлины на новые товары из Китая
США вводят торговые пошлины на новые товары из Китая
depositphotos.com

США введут дополнительные пошлины на продукцию из Китая. Таможенный сбор в размере 25% распространится на еще 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.

Об этом сообщается на сайте Управления торгового представителя США.

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Список включает, в частности, различные виды полимеров, металлов, электронику и другие товары. Новые пошлины вступят в силу 23 августа. Это уже вторая партия штрафных сборов в торговом конфликте США и Китая.

Ранее сообщалось о том, что США грозят санкциями участникам Северного потока-2.

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Теги: США, Китай, Пошлины, Торговая война, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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