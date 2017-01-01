США анонсировали новые пошлины на товары из Китая
Вторая партия мер вступит в силу 23 августа. Таможенные сборы в размере 25% затронут еще 279 китайских товаров на сумму 16 миллиардов долларов.
США введут дополнительные пошлины на продукцию из Китая. Таможенный сбор в размере 25% распространится на еще 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.
Об этом сообщается на сайте Управления торгового представителя США.
Читай также: США введут новые пошлины на товары из Китая – СМИ
Список включает, в частности, различные виды полимеров, металлов, электронику и другие товары. Новые пошлины вступят в силу 23 августа. Это уже вторая партия штрафных сборов в торговом конфликте США и Китая.
Ранее сообщалось о том, что США грозят санкциями участникам Северного потока-2.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Полная версия правил