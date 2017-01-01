США анонсировали новые пошлины на товары из Китая

Вторая партия мер вступит в силу 23 августа. Таможенные сборы в размере 25% затронут еще 279 китайских товаров на сумму 16 миллиардов долларов.

США вводят торговые пошлины на новые товары из Китая depositphotos.com

США введут дополнительные пошлины на продукцию из Китая. Таможенный сбор в размере 25% распространится на еще 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.

Об этом сообщается на сайте Управления торгового представителя США.

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Список включает, в частности, различные виды полимеров, металлов, электронику и другие товары. Новые пошлины вступят в силу 23 августа. Это уже вторая партия штрафных сборов в торговом конфликте США и Китая.

Ранее сообщалось о том, что США грозят санкциями участникам Северного потока-2.