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Гендиректор JPMorgan назвал биткоин мошенничеством

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Правительство не в силах контролировать этот рынок, поэтому криптовалюты нужно запретить, подчеркнул Даймон.
У истории с криптовалютами заведомо плохой конец, считают в JPMorgan
У истории с криптовалютами заведомо плохой конец, считают в JPMorgan
depositphotos.com

Генеральный директор американского финансового холдинга JPMorgan Джейми Даймон выступил с критикой в сторону биткоинов, назвав такую валюту мошеннической и неинтересной. Об этом сообщает Financial Express.

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"У истории с криптовалютами заведомо плохой конец - она потерпит крах. Это – мошенничество", - заявил он.

По словам Даймона, если бы сотрудник JPMorgan начал торговать биткоинами - он бы уволил его, немедля. "По двум причинам: это против наших правил, и они (биткоины) опасны", - добавил гендиректор JPMorgan.

Он также отметил, что не имеет никакого интереса к криптовалютам. Правительство не в силах контролировать этот рынок, поэтому криптовалюты нужно запретить, подчеркнул Даймон.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии появился “криптовалютный город“.

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Теги: JPMorgan, Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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