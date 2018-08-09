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Конфликт с Канадой не помешает поставкам нефти – Саудовская Аравия

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Никакие политические обстоятельства не способны оказать влияния на поставки нефти, заявил саудовский министр энергетики.
Саудовская Аравия гарантирует стабильные поставки нефти
Саудовская Аравия гарантирует стабильные поставки нефти
depositphotos.com

Дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Канадой никак не отразится на экспорте нефти, поставки продолжатся без изменений. Об этом заявил министр энергетики королевства Халед аль-Фалех, сообщает Саудовское агентство печати.

Он отметил, что на поставки нефти другим странам "не влияют политические вопросы".

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Министр также заверил, что дипломатический кризис между Эр-Риядом и Оттавой "никоим образом не отразится" на отношениях саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco с клиентами в Канаде.

Ранее сообщалось о том, что Украина не попала в рейтинг по ценам на бензин.

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Теги: нефть, Саудовская Аравия, Канада, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  09.08.2018, 17:54
Оценка:  0
гость
В отличии от нележных они себе вухи назло мамке не отморозят!
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