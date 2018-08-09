Конфликт с Канадой не помешает поставкам нефти – Саудовская Аравия
Никакие политические обстоятельства не способны оказать влияния на поставки нефти, заявил саудовский министр энергетики.
Дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Канадой никак не отразится на экспорте нефти, поставки продолжатся без изменений. Об этом заявил министр энергетики королевства Халед аль-Фалех, сообщает Саудовское агентство печати.
Он отметил, что на поставки нефти другим странам "не влияют политические вопросы".
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Министр также заверил, что дипломатический кризис между Эр-Риядом и Оттавой "никоим образом не отразится" на отношениях саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco с клиентами в Канаде.
Ранее сообщалось о том, что Украина не попала в рейтинг по ценам на бензин.
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