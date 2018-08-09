Кто заработает и кто потеряет на отмене поездов в Россию

Владмир Омелян вновь заявил о прекращении железнодорожного сообщения в Россию.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил об отмене поездов в Россию. Сообщение общество восприняло неоднозначно, так как все еще большое количество украинцев ездит туда работать.

Об этом сообщает Сегодня.

Украина потеряет выгодный маршрут - эксперт

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В 2017 году поезд Киев–Москва стал самым прибыльным направлением “Укрзализныци“. Об этом сообщила железнодорожная компания на запрос издания LB.ua. Этот маршрут получил более 150 млн гривен прибыли. Поэтому прекращение железнодорожного сообщения с Россией будет экономически невыгодным прежде всего “Укрзализныце“, считает Ярослав Пилипчук, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего.

Все дело в том, что тарифы на транзитные пассажирские маршруты в три-четыре раза выше, чем по Украине.

Укрзализныця потеряет как раз прибыльный маршрут. Пассажиры, которые раньше ездили поездами в Россию, просто пересядут на автобусы. А отмена пассажирских перевозок только увеличит убытки пассажирского сегмента Укрзализныци, которые составляют около 10 млрд гривен в год, – добавляет Ярослав Пилипчук

Если “Укрзализныця“ потеряет прибыльные маршруты, то обновление подвижного состава замедлится еще больше. Могут быть “заморожены“ зарплаты железнодорожников, говорит генеральный директор аналитической группы “Левиафан“ Николай Мельник.

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С другой стороны, таким образом освободится подвижной состав, который можно будет применять на наиболее дефицитных направлениях внутри Украины. И исчезает риск захвата Россией в качестве заложников членов экипажа международных поездов, или собственно подвижного состава – вагонов и локомотивов. Подобные случаи были: 25 июля в Москве ФСБ арестовало проводника украинского поезда.

Заробитчане пересядут на автобусы

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В 2017 году Россию посетило 4,3 млн украинцев, сообщает Госстат. В основном, поездки в Россию были связаны с работой. Потом идет туризм и посещение родственников. Причины выезда украинцев на работу в РФ простые – там зарплаты больше и не нужно учить язык, как, например, в Польше, говорит политолог Владислав Сердюк.

Также возникает вопрос, что государство будет делать с миллионами граждан, которые работали в РФ, брали там деньги, с ними возвращались домой и содержали на заработанные средства свои семьи? Их ведь необходимо обеспечить работой, иначе это приведет к накалу социально-политической обстановки в стране, которая и без того достаточно накалена по результатам свежих социологических исследований, – говорит политолог.

То есть, существуют, как минимум, два негативных следствия: потери УЗ, потери государства от отсутствия денег рабочих мигрантов и, как следствие, накал социально-политической обстановки. Но есть и возможные плюсы – увеличение числа составов для перевозок внутри страны и отказ от рисков, связанных с захватами людей и техники.

Ранее Гройсман заявил о “вычислении врагов“ Укрзализныци.