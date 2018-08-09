Возродить нельзя сгубить

Быть или не быть украинскому автопроизводству.

Эксклюзивные автомобили, сделанные в Украине, покупают в Монако за большие деньги. Пусть и в единичных экземплярах, но факт остается фактом. Совсем недавно модель супер-электрокара, разработанную в небольшом украинском дизайнерском бюро, весьма дорого оценили заказчики из знаменитого средиземноморского графства.

Отечественные автопроизводства еще каких-то 25 лет назад могли похвастаться собственными разработками, и выглядели они вполне достойно. Вспомним славный “Запорожец“ – автомобиль, который по праву можно назвать “народным“, – наиболее доступный в свое время. Запорожский автомобильный завод, с конвейера которого тысячи машин съезжали на улицы в разных странах СНГ и даже в Восточной Европе, казалось, сумел сохранить и производственные мощности, и рабочие руки, и светлые головы в сложные годы становления молодого государства в 1990-х. “Таврия“ – новый украинский автомобиль, удивила в какой-то мере и своей инновационностью. Но инновации требуют денег, которых у молодой страны просто не было. Поэтому начался поиск зарубежных инвесторов. В разные времена ЗАЗ реализовывал партнерские проекты, которые имели разный успех. В начале 2000-х автомобили, создаваемые совместно с корейской Daewoo, заполонили дороги Украины и многих стран СНГ, и это был, безусловно, успех ЗАЗа. Но потом, в силу ряда причин, вполне достойный автомобиль бюджетного класса оказался неконкурентным по цене – как на внешнем, так на внутреннем рынках. Причины – торговые войны со стороны России (наиболее масштабного рынка сбыта), снижение пошлин на иномарки, война на востоке страны, резкое снижение доходов населения, отсутствие кредитования, “евробляхи“.

Цена – вот что в первую очередь вызывает негодование у покупателя, имеющего огромнейший выбор. А себестоимость автомобиля – главная головная боль производителя. Украинское авто, как и любой другой национальный продукт, с трудом “вывозит“ финансовые отягощения производственной цепочки и налоговое бремя. К сожалению, государственные мужи не спешат повышать привлекательность отечественного продукта, как то делают в соседних странах, с которыми нужно выдерживать конкуренцию. Все чаще украинскому автопроизводителю становится выгоднее купить материал и комплектующие за рубежом. Себестоимость нашего продукта обречена быть завышенной, даже несмотря на дешевую, по сравнению с соседними государствами, рабочую силу в Украине. “Все дело в том, что основную налоговую нагрузку в нашей стране продолжает нести производитель“, – поясняет владелец ЗАЗа Тариэл Васадзе.

Почему государство не спешит очистить себестоимость отечественного продукта от фискальной нагрузки и финансовых обременений, перенеся (хотя бы частично) их на потребителя, как это делают в большинстве стран мира? Почему не старается содействовать увеличению доли национальной добавочной стоимости, созданию новых рабочих мест, развитию собственного производства, обеспечению достойной зарплаты на отечественных предприятиях и благоприятного инвестиционного климата в стране в целом? Вопросы уже риторические.

Огромные налоги не оставляют крупным серийным предприятиям средств и времени на поиски идей для создания своего автомобиля. Приходится искать партнеров с готовым к производству продуктом. А то и вовсе, ради выживания, браться за мелкие заказы, выполняя для иностранных компаний отдельные, очень трудоемкие операции по сборке определенных узлов и агрегатов. Вот если б создать собственное, украинское, конструкторское автомобильное бюро и оживить еще как-то выживающие в стране автопроизводства! Хотя на то, скорее, воля государства, а не производства…

Опыт создания таких автолегенд, как “Запорожец“, “Таврия“, “Ланос“, доказывает: у нас есть все условия для полноценного автопроизводства в пределах страны, начиная от добычи руды и заканчивая конечной сборкой автомобиля. К слову, сегодня Запорожский автомобильный завод – единственное предприятие, имеющее полный цикл, современные технологии и оборудование. Однако для нормальной работы автогиганту нужны реальные заказы не менее чем на 100 тысяч автомобилей в год.

В такой большой стране, как наша, автомобилей должно быть много и разных. Украинские автомобили нужны, в первую очередь, самим украинцам. Национальные автомобильные заводы могут, умеют и готовы производить не просто отдельные модели, а целые модельные ряды. Не хватает главного – политической воли и государственной поддержки стратегической для страны индустрии.