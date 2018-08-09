В Украине подорожали доллар и евро

В обменниках курс доллара подорожал в покупке на 7 копеек и на 5 копеек в продаже. Евро также вырос в покупке.

В четврег, 9 августа, доллар подорожал в банках на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

Сегодня в обменниках курс доллара к гривне установили на уровне 27,00 - 27,25.

Курс евро в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже не изменился, составив 31,15 - 31,70.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,6 копеек и составляет 3,774 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,8 коп и составляет 4,261 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Ранее сообщалось о том. что в Украине дорожает бензин из-за падения гривны.