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В Украине подорожали доллар и евро

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В обменниках курс доллара подорожал в покупке на 7 копеек и на 5 копеек в продаже. Евро также вырос в покупке.
Гривна продолжает дешеветь
Гривна продолжает дешеветь
depositphotos.com

В четврег, 9 августа, доллар подорожал в банках на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

Сегодня в обменниках курс доллара к гривне установили на уровне 27,00 - 27,25. 

Курс евро в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже не изменился, составив 31,15 - 31,70.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,6 копеек и составляет 3,774 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,8 коп и составляет 4,261 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Ранее сообщалось о том. что в Украине дорожает бензин из-за падения гривны.

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Источник: korrespondent.net

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