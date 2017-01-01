Украина в июле сократила вполовину экспорт сахара

Отечественные производители за 11 месяцев текущего маркетингового года поставили на внешние рынки 538 тысяч тонн сахара.

Почти весь украинский сахар в июле отправился в Узбекистан depositphotos.com

Украина в июле текущего маркетингового года (2017/2018 МГ, сентябрь-август) экспортировала 36,7 тысяч тонн сахара, что на 46% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает национальная ассоциации производителей сахара Укрцукор.

"Основные поставки сахара в июле осуществлялись в Узбекистан – 89%. Также незначительные отгрузки были в Молдову – 4%, Азербайджан – 3% и Таджикистан – 2%", – заявила руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

Читай также: В Украине снизились цены на продукты – Госстат По ее словам, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка, отечественные производители за 11 месяцев текущего МГ поставили на внешние рынки 538 тысяч тонн сахара.

"И хотя это на 26% меньше по сравнению с прошлогодним показателем, следует учесть, что мировые цены снизилась почти вдвое, а перепроизводство сахара в мире оценивается в 7-9 млн тонн. Даже при таких условиях, производители выполнили все международные обязательства и сняли избыток сахара с внутреннего рынка", – добавили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что украинцы тратят на еду половину зарплаты.