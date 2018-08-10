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В НБУ заявили, что кредиты МВФ не спасут экономику

Комментариев: 8
Развивать и улучшать состояние экономики необходимо за счет проведения промышленной политики.
Украина более года ждет денег от МВФ
Украина более года ждет денег от МВФ
depositphotos.com

Кредиты Международного валютного фонда способствуют финансовой стабильности Украины, однако они не способны решить структурных проблем экономики. Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

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“Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако, это не решит структурных проблем экономики страны, не остановит ее деиндустриализацию", - отметил Данилишин.

По его словам, основным инструментом, с помощью которого развитые страны влияют на состояние национального хозяйства является проведение промышленной политики, а именно меры со стороны государства по поддержке или развитию конкретных секторов национальной экономики.

При этом Данилишин отмечает, что Украине нужно применять кластерный подход к промышленной политике.

“Нужно формировать кластеры в таких перспективных высокотехнологичных отраслях экономики Украины, как авиакосмический комплекс, станкостроение, производство современной сельскохозяйственной техники. Украинская наука должна быть сохранена и трансформирована, особенно ее техническая составляющая на работу в системе кластеров”, — пояснил глава Совета НБУ.

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Он ставит акцент на производстве сельхозтехники, поскольку именно аграрно-промышленный сектор играет в Украине весьма серьезную роль.

Кроме того, как добавил Данилишин, государство должно создавать привлекательные условия для прямого инвестирования в технологические сектора украинской экономики. Инвестиции в высокие технологии будут одним из ключевых элементов повышения конкурентоспособности экономики Украины и обеспечения ее устойчивости к внешним шокам.

Отдельно глава Совета НБУ выделил развитие машиностроения, которое можно обеспечить за счет прямых иностранных инвестиций. А их в свою очередь удастся привлекать путем создания привлекательных условий для совместных предприятий между украинскими и международными компаниями, в частности налоговых стимулов.

“Чтобы привлекать иностранные инвестиции, целесообразно устанавливать понижающие коэффициенты к размеру отдельных налогов в зависимости от количества создаваемых рабочих мест, связанных с инвестиционным проектом, или в зависимости от объема экспорта высокотехнологичной продукции, произведенной на этих предприятиях”, — пояснил Данилишн.

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Также он настаивает на кардинальном улучшении продвижения украинского экспорта и развитии частно-государственного партнерства, особенно в вопросе развития инфраструктуры.

При этом экономическими реформами в стране, по его убеждению, должны заниматься именно украинцы, поскольку они досконально знают “анатомию и физиологию”, систему ценностей, социально-экономическую генетику экономики и общества, подлежащих реформированию.

Ранее сообщалось о том, что госдолг Украины незначительно сократился.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: кредиты, МВФ, экономика, НБУ, промышленность, Данилишин, экономика Украины, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  10.08.2018, 10:57
Оценка:  0
гость
Из-за таких упоротых как ты педрот и разваливается Украина. А может тоже пора себя винить а не какие-то мифические угрозы России?
Nesdeshniy    10.08.2018, 10:53
Оценка:  0
Nesdeshniy
После того, как убили промышленность заговорили о ее развитии, сперва ее (пром-ть) необходимо возродить, а это доxyлиен миллиардов долларов. Плюс ко всему необходимо иметь рынок сбыта готовой продукции, только вот конкуренция там большая.
гость  (аноним)  10.08.2018, 10:14
Оценка:  +1
гость
Тоже самое что человеку взять машину, квартиру в кредит и зарабатывать 8000 тыщ гривнев, и ещё у него ктото будет пи...ть тыщи 3 в месяц)))
гость  (аноним)  10.08.2018, 10:03
Оценка:  -1
гость
Ну так и есть! Кредит это так жар у больного сбить что бы не загнулся прамо сейчас. А реально нужно продолжать реформы и уходить совкового все бесплто все вокруг народное все вокруг мое что украл то и твое... к нормальному капиталистическому устрою. Капитализм уже давно победил и сним нужно считатся
гость  (аноним)  10.08.2018, 09:52
Оценка:  +3
гость
Нет! Спасет только повышение тарифов и обнищание народа! Промышленность Украины западу не нужна, а интеграция предприятий с Россией разрушена майдаунами .И НБУ приходит осознание этого да уже поздно!
Peyot    10.08.2018, 10:06
Оценка:  -4
Peyot
не мели чушь. на росии нет ничего не промышлености ни технологий ни будущего. Есть только атомная бомба, куча идитов с автоматами готовых убивать все что угодно если прикажут. Есть царь и бояре(до 2% населения) и есть 98% рабов у которых два парава: бухать боярышник и смотреть пропаганду по телику!
Peyot    10.08.2018, 10:07
Оценка:  -4
Peyot
а насчет не нужна промышленость раскажи это Японии Германии И Южной корее которых из еще худших задниц чем мы сейчас США вытянули за пару десятков лет и превратили в мировых лидеров!
Peyot    10.08.2018, 10:09
Оценка:  -4
Peyot
Факт в том что нет в мире ни одной страны которая стала успеной подружившись с росией сплошный северные кореи абхази и приднестровья... полный развал и бандитские групировки у руля. И наоборото абсолютно все кто от рф убежали стали усещными!!!
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