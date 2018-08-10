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В Украине зафиксировали дефляцию

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В июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились почти на два процента.
В годовом измерении инфляция замедлилась на один процент
В годовом измерении инфляция замедлилась на один процент
depositphotos.com

В июле потребительские цены в Украине снизились на 0,7%, в то время, как с начала года их рост составил 3,6%. Об этом сообщили в Госстате.

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Отмечается, что в годовом измерении (июль-2018 к июлю-2017) инфляция замедлилась до 8,9% с 9,9% по итогам июня и 11,7% по итогам мая.

Базовая инфляция в июле-2018 также снизилась до "минус" 0,1% с нуля в июне.

С начала года рост базового индекса потребительских цен составил 3,4%. В годовом измерении рост индекса замедлился до 8,8% с 9% по итогам июня.

По данным ведомства, на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2018 года, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%, больше всего - на 12,4-7,6% - овощи, фрукты и яйца, на 1,1-0,2% снизились цены молоко и молочные продукты, сало, масло, свинину.

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В то же время на 1,9-0,7% подорожали сахар, продукты переработки зерновых, хлеб, рис, мясо птицы, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,6%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 4,2%, канализацию – на 2,8%, водоснабжение – на 2,2%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном произошло за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,6%. В то же время на 0,3% подешевели топливо и масла.

Ранее сообщалось о том, что можно купить на минимальную зарплату в Украине.

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Теги: экономика, инфляция, гривна, дефляция, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Кайдаш    10.08.2018, 13:57
Оценка:  0
Кайдаш
Наверное, это в Украине из параллельного мира ((((
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