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Украина может начать экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию

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Украина не продавала пшеницу в Саудовскую Аравию с 2016 года, являясь при этом основным экспортером ячменя в эту страну.
Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию
Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию
depositphotos.com

Саудовская Аравия планирует заморозить отношения с Канадой в сфере торговли из-за конфликта, что может предоставить Украине возможность возобновить экспорт пшеницы уже в этом сезоне. Об этом сообщает The New Yorker.

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Так, государственное агентство королевства предоставило указания экспортерам зерна отказаться от закупки пшеницы и ячменя у Канады через международные тендеры.

Вместе с тем, аналитики считают, что эта ситуация может поспособствовать Украине возобновить экспорт зерновых в Саудовскую Аравию уже в этом году.

Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию, но пшеницу не продавала в эту страну с 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что Украина не будет ограничивать экспорт зерна.

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Теги: Украина, Саудовская Аравия, Канада, экспорт, пшеница
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Источник: korrespondent.net

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Shurat77    10.08.2018, 13:29
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Shurat77
Украина может стать частью Саудовской Аравии.
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