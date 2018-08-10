Украина может начать экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия планирует заморозить отношения с Канадой в сфере торговли из-за конфликта, что может предоставить Украине возможность возобновить экспорт пшеницы уже в этом сезоне. Об этом сообщает The New Yorker.
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Так, государственное агентство королевства предоставило указания экспортерам зерна отказаться от закупки пшеницы и ячменя у Канады через международные тендеры.
Вместе с тем, аналитики считают, что эта ситуация может поспособствовать Украине возобновить экспорт зерновых в Саудовскую Аравию уже в этом году.
Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию, но пшеницу не продавала в эту страну с 2016 года.
Ранее сообщалось о том, что Украина не будет ограничивать экспорт зерна.
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