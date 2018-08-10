Украина может начать экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию

Украина не продавала пшеницу в Саудовскую Аравию с 2016 года, являясь при этом основным экспортером ячменя в эту страну.

Саудовская Аравия планирует заморозить отношения с Канадой в сфере торговли из-за конфликта, что может предоставить Украине возможность возобновить экспорт пшеницы уже в этом сезоне. Об этом сообщает The New Yorker.

Читай также: Украина уменьшила экспорт зерна, рынки нервничают Так, государственное агентство королевства предоставило указания экспортерам зерна отказаться от закупки пшеницы и ячменя у Канады через международные тендеры.

Вместе с тем, аналитики считают, что эта ситуация может поспособствовать Украине возобновить экспорт зерновых в Саудовскую Аравию уже в этом году.

Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию, но пшеницу не продавала в эту страну с 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что Украина не будет ограничивать экспорт зерна.