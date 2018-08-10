Медведев: Новые санкции - экономическая война

Россия в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления, напомнил российский премьер.

Возможное дальнейшее усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, сообщает Интерфакс в пятницу, 10 августа.

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“Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо нужно будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать“, – сказал Медведев.

Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул, что эти меры, “как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи“.

Российский премьер добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период.

“Наша страна в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле“, – уверен Медведев.

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