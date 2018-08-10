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Медведев: Новые санкции - экономическая война

Комментариев: 49
Россия в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления, напомнил российский премьер.
Дмитрий Медведев пригрозил США "иными методами"
Дмитрий Медведев пригрозил США "иными методами"
depositphotos.com

Возможное дальнейшее усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, сообщает Интерфакс в пятницу, 10 августа.

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“Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо нужно будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать“, – сказал Медведев.

Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул, что эти меры, “как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи“.

Российский премьер добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период.

“Наша страна в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле“, – уверен Медведев.

Ранее сообщалось о том, кто заработает и кто потеряет от отмены поездов в Россию.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Россия, США, экономика, Медведев, Запад, санкции, Дмитрий Медведев, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (50)
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Od-gol    10.08.2018, 14:24
Оценка:  0
Od-gol
"... Ельцин в 1992 г. подписал Канцлер Акт, по которому РФ является частной корпорацией, зарегистрированной на базе немецкой «частной конторы Ротшильдов», в том же Лондон-Сити, на имя «менеджера» Медведева!." – статья "Третий Рейх пока ещё командует Россией", Русское Агентство Новостей, 14.05.2016
П    10.08.2018, 14:21
Оценка:  0
П
Мне так нравятся эти "зеркальные" ответы.
гость  (аноним)  10.08.2018, 14:18
Оценка:  +2
гость
14:15, тебе до этого какое дело, уе-бан?
Мы к тебе домой лезем с танками из-за того что у тебя забор неправильно покрашен? Наши солдаты убили твоего друга в твоем же городе за российский флаг?
Нет?
Так пошел Н А Х У Й!
гость  (аноним)  10.08.2018, 14:15
Оценка:  -3
гость
Спасибо Украинцы что вы так переживаете за Россию и даже не заметили что МВФ приказало Нафтогазу еще повысить тарифы населению аж в 6 этапов! Наверное намного раз так растягивают удовольствие...
гость  (аноним)  10.08.2018, 14:12
Оценка:  +5
гость
13:54, сосать твоя участь у этих Димок с Вовчиками и молча платить за это.
Только не забывай кланяться и благодарить за Донбасс, которого тебе так не хватало, чтобы жить обеспеченно.
Соси, плати и кланяйся. Плати за войну на Донбассе, плати за Крым и радуйся лозунгам.
гость  (аноним)  10.08.2018, 14:05
Оценка:  -6
гость
гость (аноним) 10.08.2018, 13:54

Тебе что-ли чмо сексуальноизвращенное платить? Полижи привычное место у своих американских Хозяев!
pilot62    10.08.2018, 14:04
Оценка:  +4
pilot62
Тут может быть только 2 варианта:- либо санкции идут вам на пользу, - либо объявите в зеркальном отношении санкции америке. Вот и все. Все остальное-это пукать в лужу и пугать карасиков.
alex8_4    10.08.2018, 14:00
Оценка:  +5
alex8_4
да потому что вы долбоебыыыы! Весь мир говорит что это белое, а для одних вас орков это черное!
гость  (аноним)  10.08.2018, 13:58
Оценка:  +8
гость
13:54,
вы с этим дурачком Димкой и его угашенным нациком-боссом Вовой
сделали миллионы на Донбассе полными лохлами.
И ваших же сограждан уже куча сдоха втихую за этот кровавый дебилизм российского фюррерка
SKELA    10.08.2018, 13:55
Оценка:  +7
SKELA
ну да, за последние 100 лет соссия слишком хитрожопой стала
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