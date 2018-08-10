Курс российского рубля обновил двухлетний минимум

Торги на Московской бирже начались с резкого падения рубля, однако затем российская валюта несколько отыграла позиции.

Торги на бирже в Москве начались с падения рубля depositphotos.com

Торги на Московской бирже в пятницу, 10 августа, начались с серьезного ослабления российского рубля: курс доллара США впервые с 3 августа 2016 года преодолел отметку 67 рублей, сообщают Вести.

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По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 67,04 рублей, повысившись на 39 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В настоящий момент на наличном рынке в Москве доллар в среднем стоит 66,85 рублей.

В то же время курс евро на утренних торгах составил 76,89 рублей, что на 5,75 копеек ниже отметки предыдущего закрытия. Таким образом, курс евро упал по отношению к доллару до минимума с июля 2017 года.

Напомним, российский рубль упал.