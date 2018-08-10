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Курс российского рубля обновил двухлетний минимум

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Торги на Московской бирже начались с резкого падения рубля, однако затем российская валюта несколько отыграла позиции.
Торги на бирже в Москве начались с падения рубля
Торги на бирже в Москве начались с падения рубля
depositphotos.com

Торги на Московской бирже в пятницу, 10 августа, начались с серьезного ослабления российского рубля: курс доллара США впервые с 3 августа 2016 года преодолел отметку 67 рублей, сообщают Вести.

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По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 67,04 рублей, повысившись на 39 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В настоящий момент на наличном рынке в Москве доллар в среднем стоит 66,85 рублей.

В то же время курс евро на утренних торгах составил 76,89 рублей, что на 5,75 копеек ниже отметки предыдущего закрытия. Таким образом, курс евро упал по отношению к доллару до минимума с июля 2017 года.

Напомним, российский рубль упал.

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Теги: валюта, падение, курс валют, рубль, курс рубля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  10.08.2018, 15:21
Оценка:  +4
гость
Так это только объявили о новых санкциях.
Только первую их часть будут вводить с 22 августа. Дальше еще будет.
Держитесь и хорошего настроения!
apollon    10.08.2018, 15:43
Оценка:  0
apollon
когда обьявят о второй части (только обьявят о отмене международного кредитования) доллар в русе будет стоить по 200 а если когда после импичмента трампу нефть вернут на обамовские 30 то и все 400!
гость  (аноним)  10.08.2018, 15:02
Оценка:  -6
гость
которые говорят о сотрудничестве американского политтехногога и действующего президента Петра Порошенко.
Против Сытника завели дело за вмешательство в выборы США

А все верещат что Россия вмешивалась в выборы...
apollon    10.08.2018, 14:49
Оценка:  0
apollon
господа вы еще учтите что шестерка кремля - трамп нефть поднял до 75, а так бы сейчас уже торговали по 200руб/доллар!
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