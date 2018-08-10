Немецкий бизнес призвал ЕС защищаться от новых санкций США против России

США должны учитывать, что отношения Германии с Россией намного интенсивней, и она преследует в них собственные интересы, отметил Вольфганг Бюхеле.

Представители немецкого бизнеса критикуют планы расширения санкций США в отношении России, от которых могут пострадать компании из ФРГ.

Об этом говорится в заявлении председателя Восточного комитета – Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики (OAOEV) Вольфганга Бюхеле, опубликованном в пятницу, 10 августа.

"Все подобные попытки экстерриториального применения санкций США нарушают наши демократические суеренные права, поэтому мы должны защищаться от них независимо от того, против каких стран направлены эти меры", – отметил Бюхеле.

Читай также: Медведев: Новые санкции - экономическая война Он выразил надежду, что Евросоюз и правительство Германии и дальше будут придерживаться позиции, согласно которой распространение санкций США на компании из других стран противоречит международному праву. Он предложил распространить и на Россию Положение ЕС о защите от санкций США, которое защищает европейские компании, ведущие бизнес с Ираном.

В документе указывается, что кроме новых санкций в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании, содержание которых пока неизвестно, Конгресс США рассматривает четыре конкурирующих законопроекта о расширении санкций в отношении РФ.

"Все они предусматривают распространение американского права на европейские компании, участвующие в энергетических проектах с Россией, а также усиление давления на европейские банки, чтобы вынудить их отказаться от финансирования проектов с российским участием", – отмечается в заявлении.

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Бюхеле в целом приветствовал заявления в США о координации планируемых санкций с Евросоюзом. Однако, по его мнению, координация не может означать принуждение европейцев следовать линии США, как говорится в одном из законопроектов, которые сейчас находятся в Конгрессе.

"США должны учитывать, что наши отношения с Россией намного интенсивней, и мы преследуем в них собственные интересы, которые следует уважать", – резюмировал Бюхеле.

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