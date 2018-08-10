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Немецкий бизнес призвал ЕС защищаться от новых санкций США против России

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США должны учитывать, что отношения Германии с Россией намного интенсивней, и она преследует в них собственные интересы, отметил Вольфганг Бюхеле.
Вольфганг Бюхеле считает, что санкции США против России нарушают права Германии
Вольфганг Бюхеле считает, что санкции США против России нарушают права Германии
depositphotos.com

Представители немецкого бизнеса критикуют планы расширения санкций США в отношении России, от которых могут пострадать компании из ФРГ.

Об этом говорится в заявлении председателя Восточного комитета – Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики (OAOEV) Вольфганга Бюхеле, опубликованном в пятницу, 10 августа.

"Все подобные попытки экстерриториального применения санкций США нарушают наши демократические суеренные права, поэтому мы должны защищаться от них независимо от того, против каких стран направлены эти меры", – отметил Бюхеле.

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Он выразил надежду, что Евросоюз и правительство Германии и дальше будут придерживаться позиции, согласно которой распространение санкций США на компании из других стран противоречит международному праву. Он предложил распространить и на Россию Положение ЕС о защите от санкций США, которое защищает европейские компании, ведущие бизнес с Ираном.

В документе указывается, что кроме новых санкций в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании, содержание которых пока неизвестно, Конгресс США рассматривает четыре конкурирующих законопроекта о расширении санкций в отношении РФ.

"Все они предусматривают распространение американского права на европейские компании, участвующие в энергетических проектах с Россией, а также усиление давления на европейские банки, чтобы вынудить их отказаться от финансирования проектов с российским участием", – отмечается в заявлении.

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Бюхеле в целом приветствовал заявления в США о координации планируемых санкций с Евросоюзом. Однако, по его мнению, координация не может означать принуждение европейцев следовать линии США, как говорится в одном из законопроектов, которые сейчас находятся в Конгрессе.

"США должны учитывать, что наши отношения с Россией намного интенсивней, и мы преследуем в них собственные интересы, которые следует уважать", – резюмировал Бюхеле.

Ранее сообщалось о том, как "разводят" украинцев при поиске работы за границей.

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Теги: Россия, США, ЕС, Евросоюз, Германия, ФРГ, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ФaйныйДрузяка    10.08.2018, 18:58
Оценка:  0
ФaйныйДрузяка
США пох на интересы других.
shurag    10.08.2018, 18:35
Оценка:  -1
shurag
продажные Гансы( вас ис даст? вот вам и единство ЕС..печальные иллюзии о стандартах ЕС..Мир сошёл с ума от денег.. думаю нам немцы подают дурной пример.
гость  (аноним)  10.08.2018, 18:34
Оценка:  0
гость
суеренные права? О...
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