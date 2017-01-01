Курс валют на 13 августа: гривна снова подешевела

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 16 копеек – до 27,33 грн/долл, курс покупки поднялся на 15 копеек до 27,29 грн/долл.

Национальный банк Украины на 13 августа 2018 года понизил курс гривны почти на 13 копеек – до 27,24 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 10 августа.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2724,5640 гривны (+13,4247);

– 100 евро – 3121,2605 гривны (-21,7633);

В последний рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 16 копеек – до 27,33 грн/долл, курс покупки поднялся на 15 копеек до 27,29 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, будет ли доллар в Украине стоить 50 гривен.