Убытки Германии от засухи превысили миллиард евро

Самые крупные потери зафиксированы в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн – более 420 млн евро.

Согласно первым оценкам региональных властей Германии, продолжающаяся засуха нанесла ущерб сельскому хозяйству более чем на один миллиард евро. Поступившие из нескольких федеральных земель данные об убытках фермеров уже составляют в общей сложности 1,1 млрд евро.

В частности, по оценке министерства сельского хозяйства Шлезвига-Гольштейна, потери этой земли от засухи составили 422 млн евро. Власти Саксонии оценивают ущерб в 308 млн евро, Саксонии-Анхальт – в 237 млн, Гессена – в 150 млн.

Читай также: В Германии ожидается худший урожай за 15 лет 13 августа состоится новая кризисная встреча представителей земельных и федеральных властей ФРГ, посвященная проблеме убытков фермеров в результате засушливого лета. К этой встрече министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер попросила земельные власти оценить предполагаемый ущерб и размеры необходимой помощи фермерским хозяйствам.

За предоставление первой помощи фермером ответственны земельные власти. Решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба, которая ожидается в конце августа, заявила далее Клёкнер. В последний раз подобные выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.

Ранее сообщалось о том, что Украина не будет ограничивать экспорт пшеницы.