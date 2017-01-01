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Украина увеличила импорт сыров на 30%

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В денежном выражении поставки импортных сыров за полгода в Украину выросли на 43,6% – до $32,68 млн.
Украинцы предпочитают твердые импортные сыры
Украинцы предпочитают твердые импортные сыры
depositphotos.com

Украина импортировала в течение января-июля 6,64 тысяч тонн сыра. Это на 29,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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Отмечается, что в денежном выражении поставки выросли на 43,6% – до $32,68 млн, отмечают в Государственной фискальной службе.

Больше всего украинцы потребляют твердые сыры – 93,4% импорта, мягкие и рассольные сыры составляют 3,4% и 3,2% соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Украина сократила экспорт сахара.

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Теги: Украина, продукты, Импорт, сыр, продукты питания
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Источник: korrespondent.net

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