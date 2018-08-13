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Турция хочет рассчитываться с Украиной в нацвалюте

Комментариев: 2
Анкара предлагает своим крупнейшим торговым партнерам избавиться от "оков" американского доллара.
Турецкая лира обесценивается на фоне кризиса с США
Турецкая лира обесценивается на фоне кризиса с США
depositphotos.com

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Украина, Китай, Россия и Иран, пишет Коммерсант.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если страны Европы захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, отметил он. 

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"Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары", - цитирует агентство Anadolu слова Эрдогана.

Напомним, провал переговоров о снятии ранее введенных санкций США против Турции и решение президента США Дональда Трампа вдвое повысить ставки защитных пошлин на импорт турецкой стали и алюминия вызвали рекордное ослабление лиры: в четверг, 9 августа, она потеряла более 14 процентов стоимости.

Ранее сообщалось о том, как украинцам сохранить свои деньги при обесценивании гривны.

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Теги: Украина, валютный рынок, США, Турция, торговля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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apollon    13.08.2018, 13:41
Оценка:  0
apollon
Если в гривне то мы не против а если лирами которые летят на дно так же как и рубль как и все другие валюты где у руля диктаторы то нафиг нужно! лучше уж верблюдами платите!
гость  (аноним)  13.08.2018, 13:03
Оценка:  -1
гость
Ну с Россией в сфере туризма некоторые расчеты итак в нацвалюте проводят (правда с привязкой к $). А по товарам пробуют бартер.
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