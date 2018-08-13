Турция хочет рассчитываться с Украиной в нацвалюте

Анкара предлагает своим крупнейшим торговым партнерам избавиться от "оков" американского доллара.

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Украина, Китай, Россия и Иран, пишет Коммерсант.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если страны Европы захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, отметил он.

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"Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары", - цитирует агентство Anadolu слова Эрдогана.

Напомним, провал переговоров о снятии ранее введенных санкций США против Турции и решение президента США Дональда Трампа вдвое повысить ставки защитных пошлин на импорт турецкой стали и алюминия вызвали рекордное ослабление лиры: в четверг, 9 августа, она потеряла более 14 процентов стоимости.

Ранее сообщалось о том, как украинцам сохранить свои деньги при обесценивании гривны.