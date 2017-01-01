В НБУ оценили влияние новых санкций США против РФ

Антироссийские санкции США способствуют повышению доходности облигаций развивающихся рынков, отметили в Нацбанке.

В НБУ напомнили, что торговля Украины с Россией упала очень сильно depositphotos.com

Новые санкции США против российских компаний, олигархов и должностных лиц не окажут прямого влияния на экономику Украины и ситуацию на финансовом рынке в краткосрочном периоде.

Об этом сказал замглавы Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 13 августа.

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"Наша торговля с Россией упала очень сильно. Несколько лет назад удельный вес России в украинском товарном экспорте был около 30%, по итогам 2017 года он составил 9%. Поэтому прямое влияние очень ограниченное", – сказал Чурий.

Он отметил, что с другой стороны, "если эта ситуация будет распространяться на страны-соседи России, с которыми Украина имеет достаточно глубокие внешнеэкономические связи, то это, возможно, отразится на украинском экспорте в эти страны, а значит, и на поступлениях валюты в Украину".

Читай также: СМИ: Украина проиграла России второй торговый спор "Мы еще не совсем понимаем, насколько серьезное это влияние – возможно, краткосрочное, возможно – нет. Пока что рынки оценивают, что происходит", – добавил Чурий.

При этом он подчеркнул, что антироссийские санкции США, в том числе, способствуют повышению доходности облигаций развивающихся рынков.

"Ситуация в России наряду с угрозой торговых войн и обострением геополитической ситуации в целом способствует повышению доходности облигаций развивающихся рынков. Спред по украинским бондам несколько расширился. Возможно, это временное явление", – предположил Чурий.

Ранее сообщалось о том, что в РФ ввели транзитные ограничения для Украины.