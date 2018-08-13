Нацбанк опустит гривну до 32 за доллар - финансист

Известный аналитик Эрик Найман спрогнозировал рост доллара до конца года, а также повышение учетной ставки.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, финансист Эрик Найман считает, что конечной целью Национального банка является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар. Об этом он рассказал в видео на канале HUGS.FUND в Youtube.

Читай также: Гривна обесценивается: Как украинцам сохранить свои деньги Он полагает, что осенью Нацбанк может поднять размер своей учетной ставки с нынешних 17,5% сразу до 20-22% годовых.

“Повышение ставки станет ответом на ожидаемую эмиссию, которая уже произошла. Сейчас проблему разгребает Национальный банк, ощущая девальвационное давление на гривну. Ему уже нужно вывести гривну на уровень 30 грн./$, хотя это и раскручивает инфляцию“, - отметил он.

При этом Найман допускает еще большую девальвацию гривны. “Движение курса в район 30-32 грн./$ уже началось. И в таких условиях Украина вступает в осень, когда нужно газ покупать“, - заметил эксперт.

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Он допустил снижение золотовалютного резерва Нацбанк с нынешних $17,7 млрд. (в июле он сократился на 1,3%) до $16,5 млрд. под давлением выплат по госдолгу, и главное - закупок газа под отопительный период 2018-2019 годов. При этом аналитик напомнил о неофициальной информации об ожидаемом выпуске долларовых еврооблигаций под НАК Нафтогаз. Бумаги может размещать либо сама госкорпорация, либо ее главный обслуживающий банк - государственный Укргазбанк.

“Скорее всего размещение 5-летних бумаг произойдет где-то под 9% годовых. Рядом с суверенными облигациями, которые размещались под 8,5% годовых“, - отметил Найман.

Отметим, ранее в НБУ заявили, что кредиты МВФ не спасут экономику Украины.