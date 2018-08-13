Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк опустит гривну до 32 за доллар - финансист

Комментариев: 1
Известный аналитик Эрик Найман спрогнозировал рост доллара до конца года, а также повышение учетной ставки.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, финансист Эрик Найман считает, что конечной целью Национального банка является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар. Об этом он рассказал в видео на канале HUGS.FUND в Youtube.

Читай также: Гривна обесценивается: Как украинцам сохранить свои деньги

Он полагает, что осенью Нацбанк может поднять размер своей учетной ставки с нынешних 17,5% сразу до 20-22% годовых.

“Повышение ставки станет ответом на ожидаемую эмиссию, которая уже произошла. Сейчас проблему разгребает Национальный банк, ощущая девальвационное давление на гривну. Ему уже нужно вывести гривну на уровень 30 грн./$, хотя это и раскручивает инфляцию“, - отметил он.

При этом Найман допускает еще большую девальвацию гривны. “Движение курса в район 30-32 грн./$ уже началось. И в таких условиях Украина вступает в осень, когда нужно газ покупать“, - заметил эксперт.

Читай также: Доллар по 50: Чего стоит бояться украинцам

Он допустил снижение золотовалютного резерва Нацбанк с нынешних $17,7 млрд. (в июле он сократился на 1,3%) до $16,5 млрд. под давлением выплат по госдолгу, и главное - закупок газа под отопительный период 2018-2019 годов. При этом аналитик напомнил о неофициальной информации об ожидаемом выпуске долларовых еврооблигаций под НАК Нафтогаз. Бумаги может размещать либо сама госкорпорация, либо ее главный обслуживающий банк - государственный Укргазбанк.

“Скорее всего размещение 5-летних бумаг произойдет где-то под 9% годовых. Рядом с суверенными облигациями, которые размещались под 8,5% годовых“, - отметил Найман.

Отметим, ранее в НБУ заявили, что кредиты МВФ не спасут экономику Украины.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: эксперты, НБУ, курс валют, курс гривны, Золотовалютные резервы, учетная ставка, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
apollon    13.08.2018, 16:28
Оценка:  +1
apollon
адо самого января теперь будет мусолить тему доллар по 100500))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь