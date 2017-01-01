Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз увеличил цену закупки газа на внутреннем рынке

Комментариев: 0
Цена предложения на закупку в августе газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий вырастет на 1,5%.
Поставщики газа не спешат продавать свой товар Нафтогазу
Поставщики газа не спешат продавать свой товар Нафтогазу
depositphotos.com

Нафтогаз повышает цену предложения на закупку газа на внутреннем рынке в августе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК в понедельник, 13 августа.

Читай также: Глава Нафтогаза заявил о постоянных угрозах

Отмечается, что с учетом предложений участников рынка Нафтогаз повышает цену предложения на закупку в августе газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий на 1,5% – с 8088 до 8209 грн за тысячу кубометров (без НДС).

"В связи с тем, что в период летнего сезона спрос на газ традиционно низкий, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август", – поясняется в сообщении компании в понедельник.

Ранее сообщалось о том, что финансист предсказал кур доллара по 32 гривны.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: газ, Нафтогаз, добыча газа, рост цен, цена на газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь