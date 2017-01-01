Нафтогаз увеличил цену закупки газа на внутреннем рынке

Цена предложения на закупку в августе газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий вырастет на 1,5%.

Нафтогаз повышает цену предложения на закупку газа на внутреннем рынке в августе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК в понедельник, 13 августа.

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Отмечается, что с учетом предложений участников рынка Нафтогаз повышает цену предложения на закупку в августе газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий на 1,5% – с 8088 до 8209 грн за тысячу кубометров (без НДС).

"В связи с тем, что в период летнего сезона спрос на газ традиционно низкий, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август", – поясняется в сообщении компании в понедельник.

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