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Украинская "коммуналка" оказалась самой дешевой в Европе– ифографика

Комментариев: 26
Стоимость коммунальных услуг в Украине оказалась самой низкой.
Стоимость коммунальных услуг в Украине остается самой низкой
Стоимость коммунальных услуг в Украине остается самой низкой
depositphotos.com

По сравнению с Европой в Украине самые низкие тарифы на коммунальные услуги. Евростат опубликовал статистику за прошлый год по тарифам на электроэнергию и газ для населения в 28 станах ЕС и 13 государствах-соседах. И второй год подряд включил в эти статданные Украину. 

Об этом сообщает Сегодня.

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Согласно данным Евростата, цена на энергию для среднего домохозяйства в нашей стране в несколько раз ниже, чем тарифы как в ведущих странах Европы (см. инфографику), так и в небогатых странах континента. Например, в Молдове цена на электроэнергию более чем в два раза выше, чем в Украине, а газ - дороже почти на 25%.

Сколько стоит электричество и газ в Украине и других странах
Сколько стоит электричество и газ в Украине и других странах
segodnya.ua

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, такая разница в тарифах на газ и свет объясняется тем, что в ЕС больший уровень налогов, выше тарифы на передачу электроэнергии, на ее распределение, и в конечном результате это отражается на том, что получает население. При этом Омельченко считает, что тарифы в нашей стране сильно занижены.

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“Если брать цену на энергоносители (природный газ, уголь, ядерное топливо), расходы на них в Европе не сильно отличаются от Украины. Но отличаются конечные тарифы. В ЕС действует система регулирования, которая стимулирует вкладывать инвестиции в модернизацию энергосетей. Капиталовложения, которые находятся в тарифе, у нас это пока не внедрено. Объективно говорить, что наши тарифы занижены, особенно это касается населения. Сделать, чтобы они отражали реальность, - очень сложное задание с очень низким платежеспособным спросом населения“, - говорит эксперт.

В свою очередь, некоторые тарифы на производство электроэнергии в Украине даже выше, чем в Европе.

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“Если брать тепловую генерацию, то там ситуация приблизительно одинакова. Если брать генерацию из возобновляемых источников энергии - “зеленый тариф“, закрепленный законодательно, - можно сказать, что у нас он один самых больших в Европе. Если сравнивать тарифы для атомных электростанций - у нас существенно ниже тариф, чем в атомной энергетике ЕС“, - говорит Омельченко.

Эксперт считает, что в будущем Украина перейдет на те модели энергорынка, которые действуют в Европе.

“Через год планируется запустить новый рынок электроэнергии. Это будет очень важный шаг для того, чтобы мы перешли на те модели, которые есть в ЕС“, - говорит Владимир Омельченко.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растут долги за “коммуналку“.

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Теги: коммуналка, украина
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Комментариев (26)
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Мачете    13.08.2018, 13:55
Оценка:  0
Мачете
А какая в ЕС минимальная ЗП, врядли 150$. Вообще правильно бы взять миним. ЗП и посчитать сколько идет денег на коммунальные услуги. Вот где % затраченных денег с мин. ЗП будет меньше, та страна и выиграла))
apollon    13.08.2018, 13:36
Оценка:  +1
apollon
И как теперь кремлеботам зраду раздувать???
apollon    13.08.2018, 13:39
Оценка:  +1
apollon
а ну да вижу... зп малентькая... ну оно все пропорционально зп и затраты на жизнь... а разница между ЕС и совком только в том что там люди делают все вокруг себя лучше и красивее. а в совке все нихера не делают и кто то другой в это мвиноват... и мы сейчас на роздорожье стоим и многие еще и думают)
гость  (аноним)  13.08.2018, 13:10
Оценка:  -1
гость
Напомните мне, кто и когда обещал Вам европейские зарплаты?
Болгария член ЕС, но даже им ни кто не обещал.
Вы что реально прыгали на майдане из-за того что думали что жизнь будет лучше?
или Вы вообще не думали? Прыгали по тому что все прыгали.
Можете минусить, но правда в том что Вас отымели.
клокс    13.08.2018, 12:54
Оценка:  -1
клокс
А укр. зарплати нижчі ніж в Зімбабве...
гость  (аноним)  13.08.2018, 12:52
Оценка:  -1
гость
Значит поднимут до европейских, иначе МВФ кредит не даст!
гость  (аноним)  13.08.2018, 12:51
Оценка:  -1
гость
Бигмир преващается в говноновости , заказы пороха ишака уб лю до ч но го, То советы ш ку ры Супрун , то как классно мы живем , че у журналюги долгов по куммунальным нет? трусы скоро снимут с нас
elena1975    13.08.2018, 12:50
Оценка:  -2
elena1975
Ждем повышения тарифа на газ (тепло),абонплаты за трубы,новый тариф на вывоз мусора,поголовную отмену субсидий,тощо.ЖЕК парадное убирает раз в месяц,двор метут раз в неделю какие-то бомжи,а дворники возят тележки с картоном на пункт сдачи вторсырья.Дошли до ручки.Прекращаю платить за такие "услуги".
дикий_Ким    13.08.2018, 12:48
Оценка:  +1
дикий_Ким
ото я розумію "жити по новому"
гость  (аноним)  13.08.2018, 12:48
Оценка:  0
гость
Сравнение несравнимого.Правильно сделать оценку в % отношении стоимости коммунальных услуг к средней заработной плате в стране. Тогда все станет на свои места: коммуналка в Украине - самая дорогая. Проверьте.....
гость  (аноним)  13.08.2018, 12:45
Оценка:  -1
гость
идите на х у й со своими заказными статьями ублюдки с бигмира,вы сука в % сделайте таблицу между зарплатой украинцев и комуналкой а также этих же европейских стан.
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