Украинская "коммуналка" оказалась самой дешевой в Европе– ифографика

Стоимость коммунальных услуг в Украине оказалась самой низкой.

По сравнению с Европой в Украине самые низкие тарифы на коммунальные услуги. Евростат опубликовал статистику за прошлый год по тарифам на электроэнергию и газ для населения в 28 станах ЕС и 13 государствах-соседах. И второй год подряд включил в эти статданные Украину.

Об этом сообщает Сегодня.

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Согласно данным Евростата, цена на энергию для среднего домохозяйства в нашей стране в несколько раз ниже, чем тарифы как в ведущих странах Европы (см. инфографику), так и в небогатых странах континента. Например, в Молдове цена на электроэнергию более чем в два раза выше, чем в Украине, а газ - дороже почти на 25%.

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По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, такая разница в тарифах на газ и свет объясняется тем, что в ЕС больший уровень налогов, выше тарифы на передачу электроэнергии, на ее распределение, и в конечном результате это отражается на том, что получает население. При этом Омельченко считает, что тарифы в нашей стране сильно занижены.

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“Если брать цену на энергоносители (природный газ, уголь, ядерное топливо), расходы на них в Европе не сильно отличаются от Украины. Но отличаются конечные тарифы. В ЕС действует система регулирования, которая стимулирует вкладывать инвестиции в модернизацию энергосетей. Капиталовложения, которые находятся в тарифе, у нас это пока не внедрено. Объективно говорить, что наши тарифы занижены, особенно это касается населения. Сделать, чтобы они отражали реальность, - очень сложное задание с очень низким платежеспособным спросом населения“, - говорит эксперт.

В свою очередь, некоторые тарифы на производство электроэнергии в Украине даже выше, чем в Европе.

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“Если брать тепловую генерацию, то там ситуация приблизительно одинакова. Если брать генерацию из возобновляемых источников энергии - “зеленый тариф“, закрепленный законодательно, - можно сказать, что у нас он один самых больших в Европе. Если сравнивать тарифы для атомных электростанций - у нас существенно ниже тариф, чем в атомной энергетике ЕС“, - говорит Омельченко.

Эксперт считает, что в будущем Украина перейдет на те модели энергорынка, которые действуют в Европе.

“Через год планируется запустить новый рынок электроэнергии. Это будет очень важный шаг для того, чтобы мы перешли на те модели, которые есть в ЕС“, - говорит Владимир Омельченко.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растут долги за “коммуналку“.