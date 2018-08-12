На Уолл-стрит предсказали последствия падения лиры

Некоторые аналитики допускают, что девальвация турецкой валюты спровоцирует масштабный валютный кризис.

Индекс американского банка должен успокоить инвесторов рынков развивающихся стран, обеспокоенных возможностью цепной реакции в условиях обострения кризиса в Турции. Об этом свидетельствует индекс Goldman Sachs Group, передает Bloomberg.

Читай также: Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро Динамика валют развивающихся рынков, за исключением рубля, была менее выраженной, чем обещал индикатор, несмотря на обвал турецкой лиры, говорится в обзоре Goldman Sachs.

Расчеты влияния лиры на валюты других развивающихся стран производились на основе анализа недавнего падения аргентинского песо.

"С фундаментальной точки зрения дальнейшие последствия должны быть ограниченными", - говорится в обзоре.

"Если мы и продолжим наблюдать эти последствия на рынках с лучшими фундаментальными индикаторам, мы скорее будем там искать возможности инвестиций, чем в самой лире", - добавляют они.

Как пишет CNN, аналитики допускают, что девальвация лиры спровоцирует масштабный валютный кризис. Некоторые эксперты уже советуют инвесторам вообще отказаться от вложений в развивающиеся рынки.