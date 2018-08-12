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На Уолл-стрит предсказали последствия падения лиры

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Некоторые аналитики допускают, что девальвация турецкой валюты спровоцирует масштабный валютный кризис.
Падение лиры может повлечь валютный кризис
Падение лиры может повлечь валютный кризис
depositphotos.com

Индекс американского банка должен успокоить инвесторов рынков развивающихся стран, обеспокоенных возможностью цепной реакции в условиях обострения кризиса в Турции. Об этом свидетельствует индекс Goldman Sachs Group, передает Bloomberg.

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Динамика валют развивающихся рынков, за исключением рубля, была менее выраженной, чем обещал индикатор, несмотря на обвал турецкой лиры, говорится в обзоре Goldman Sachs.

Расчеты влияния лиры на валюты других развивающихся стран производились на основе анализа недавнего падения аргентинского песо.

"С фундаментальной точки зрения дальнейшие последствия должны быть ограниченными", - говорится в обзоре.

"Если мы и продолжим наблюдать эти последствия на рынках с лучшими фундаментальными индикаторам, мы скорее будем там искать возможности инвестиций, чем в самой лире", - добавляют они.

Как пишет CNN, аналитики допускают, что девальвация лиры спровоцирует масштабный валютный кризис. Некоторые эксперты уже советуют инвесторам вообще отказаться от вложений в развивающиеся рынки. 

Ранее сообщалось о том, что американские санкции обвалили лиру.
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Теги: валютный рынок, США, фондовый рынок, Турция, Фондовая биржа, Турецкая лира
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Источник: korrespondent.net

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