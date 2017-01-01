НБУ согласовал слияние двух банков

Регулятор дал разрешение на реорганизацию, в результате которой МТБ Банк станет правопреемником банка Центр.

Национальный банк Украины разрешил МТБ Банку, занимающему 30 место по объему активов среди 82 работающих в Украине банков, присоединить банк Центр - 78-й по объему активов. Об этом в сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности, указано, что разрешение на реорганизацию банков по упрощенной процедуре выдано 10 августа.

По информации регулятора, завершение реорганизации банков, в результате которой МТБ Банк станет правопреемником банка Центр, ожидается 7 декабря этого года.

Напомним, ранее стало известно, за сколько могут продать ПриватБанк.