В Крыму собрали вдвое меньше зерновых

Средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур составила 16,5 ц/га. Всего намолочено 906 тыс. тонн зерна с площади более 548 тыс. га.

В аннексированном Крыму собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур - он почти вдвое ниже прошлогоднего. Об этоммсообщает аграрный портал AgroTimes.

Читай также: Booking закрыл возможность бронирования в Крыму

"В Крыму завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего намолочено 906 тыс. тонн зерна с площади более 548 тыс. га... Средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур составила 16,5 ц/га", - сообщает издание со ссылкой на подконтрольное Кремлю "министерство сельского хозяйства Крыма".

В то же время в 2017 году урожай ранних зерновых культур на полуострове превысил 1,7 млн тонн, средняя урожайность тогда была на уровне 31,9 ц/га, отмечает портал.

Ранее сообщалось о том, что Украина включила в санкционный список олигархов РФ.