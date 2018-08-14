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В Крыму собрали вдвое меньше зерновых

Комментариев: 8
Средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур составила 16,5 ц/га. Всего намолочено 906 тыс. тонн зерна с площади более 548 тыс. га.
Крымская засуха уничтожает урожай
Крымская засуха уничтожает урожай
depositphotos.com

В аннексированном Крыму собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур - он почти вдвое ниже прошлогоднего. Об этоммсообщает аграрный портал AgroTimes.

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"В Крыму завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего намолочено 906 тыс. тонн зерна с площади более 548 тыс. га... Средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур составила 16,5 ц/га", - сообщает издание со ссылкой на подконтрольное Кремлю "министерство сельского хозяйства Крыма".

В то же время в 2017 году урожай ранних зерновых культур на полуострове превысил 1,7 млн тонн, средняя урожайность тогда была на уровне 31,9 ц/га, отмечает портал.

Ранее сообщалось о том, что Украина включила в санкционный список олигархов РФ.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Крым, хлеб и зерно, урожай, зерно, зерновые культуры, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 17:52
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 14.08.2018, 17:41
.нападать на тех, у кого в 10 раз меньше армия?

ВЫ правы на 100%, добробаты и всу с применением авиации напали на Донецк и Луганск у которых были на то время только дружины самообороны да местная милиция.А люди хотели всего лишь самоуправления от киевской кодлы .
гость  (аноним)  14.08.2018, 17:46
Оценка:  +2
гость
17:42, это прикол такой - писать про луганскую реальность и выдавать это за украинские проблемы?
Хлеб реально говняный стал в Луганске. Реально самое дешевое кормовое зерно в ход пошло, чтобы типа цену как-то удержать. Народ тупо нищий. Зато трикороры
гость  (аноним)  14.08.2018, 17:42
Оценка:  -6
гость
А вот нам не пох сколько собрали в крыму, им если что россия поможет. А вот у нас лучшее зерно продадут за бугор а украинцам хлеб из фуражного печь станут! Еще и цену поднимут раза в 2 , типа засуха, вымокло, неурожай!
гость  (аноним)  14.08.2018, 17:41
Оценка:  +4
гость
17:34, какая сила???
Рисовать мультики вместо пенсий и нападать на тех, у кого в 10 раз меньше армия?
Тьфу, дебилы ...
гость  (аноним)  14.08.2018, 17:34
Оценка:  -5
гость
Россия - это сила
гость  (аноним)  14.08.2018, 17:34
Оценка:  -4
гость
На Донбасс первыми рванули мародеры из добробатов, затем остальная шваль с взрывающимися кондиционерами,семенченки с блокадой жд, потрох с невыплатой заработанной в украине пенсии.Посчитай сколько мирняка погибло от обстрелов в ЛДНР и на территории всук.
Хотя - что я бисер перед свиньями сыплю?
гость  (аноним)  14.08.2018, 17:23
Оценка:  +5
гость
17:16,
а чего ты не хочешь порадоваться за Донбасс?
Россия ж намного улучшила жизнь миллионам местных своими танками и прочими боевыми плюшками?
гость  (аноним)  14.08.2018, 17:16
Оценка:  -10
гость
Да и во всей Украине в этот год урожайность немногим выше... А в Германии так вообще жесть!
Хватит об этом, давайте лучше переживать за сенцова, у него на днях менструация - уже предкритические дни!!!
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