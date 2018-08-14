В Крыму собрали вдвое меньше зерновых
В аннексированном Крыму собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур - он почти вдвое ниже прошлогоднего. Об этоммсообщает аграрный портал AgroTimes.
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"В Крыму завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего намолочено 906 тыс. тонн зерна с площади более 548 тыс. га... Средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур составила 16,5 ц/га", - сообщает издание со ссылкой на подконтрольное Кремлю "министерство сельского хозяйства Крыма".
В то же время в 2017 году урожай ранних зерновых культур на полуострове превысил 1,7 млн тонн, средняя урожайность тогда была на уровне 31,9 ц/га, отмечает портал.
Ранее сообщалось о том, что Украина включила в санкционный список олигархов РФ.
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.нападать на тех, у кого в 10 раз меньше армия?
ВЫ правы на 100%, добробаты и всу с применением авиации напали на Донецк и Луганск у которых были на то время только дружины самообороны да местная милиция.А люди хотели всего лишь самоуправления от киевской кодлы .
Хлеб реально говняный стал в Луганске. Реально самое дешевое кормовое зерно в ход пошло, чтобы типа цену как-то удержать. Народ тупо нищий. Зато трикороры
Рисовать мультики вместо пенсий и нападать на тех, у кого в 10 раз меньше армия?
Тьфу, дебилы ...
Хотя - что я бисер перед свиньями сыплю?
а чего ты не хочешь порадоваться за Донбасс?
Россия ж намного улучшила жизнь миллионам местных своими танками и прочими боевыми плюшками?
Хватит об этом, давайте лучше переживать за сенцова, у него на днях менструация - уже предкритические дни!!!